मुंबई एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर के पास से 1.235 किग्रा सोना बरामद किया गया जो वैक्‍यूम क्‍लीनर में छिपाकर ले जाया जा रहा था।

मुंबई (एएनआई)। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंटेलीजेंस यूनिट ने शुक्रवार को एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया जिसके पास से 32 लाख रुपये का सोना बरामद किया गया।

AIU intercepted 1 passenger at Mumbai Airport & recovered 1.235 kg gold worth Rs 32 lakh concealed in periphery of a mini vacuum cleaner pic.twitter.com/VbQKeuR195

