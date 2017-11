आजम खां के बाद मनोहर लाल पर भड़के अम्मू, खामियाजा भुगतने की दी धमकी

अम्मू ने कहा कि 'मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजपूत बिरादरी का अपमान किया है राजपूत बिरादरी इसको सहन नहीं करेगी। प्रदेश सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

नई दिल्ली [जेएनएन]। फिल्म पद्मावती के विरोध को लेकर नेताओं की जुबानी जंग तेज होती जा रही है। फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली का सिर लाने वाले को दस करोड़ रुपये का ईनाम देने की घोषणा करने वाले भाजपा नेता सूरजपाल अम्मू ने अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा है।

खामियाजा भुगतने की धमकी

पद्मावती को प्रतिबंधित करने के लिए मिलने पहुंचे राजपूत करणी सेना के प्रतिनिधिमंडल से मुख्यमंत्री की मुलाकात नहीं होने पर गुस्साए करणी सेना के प्रतिनिधि सूरजपाल अम्मू ने मनोहर लाल पर राजपूत समाज का अपमान करने का आरोप लगाते हुए खामियाजा भुगतने तक की धमकी दे डाली।

राजपूत बिरादरी का अपमान

अम्मू ने कहा कि 'मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजपूत बिरादरी का अपमान किया है राजपूत बिरादरी इसको सहन नहीं करेगी आने वाले दिनों में हरियाणा प्रदेश सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।' अम्मू ने कहा अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इस मामले पर हस्तक्षेप करे। भाजपा यदि चाहे तो उन्हें निलंबित कर सकती है।

Haryana CM gave appointment to Rajput Karni Sena members & left without meeting them. Why didn't he meet people who had come to meet him from Rajasthan? If you want to oust us from party, go ahead but don't insult us: Suraj Pal Amu, Haryana BJP Chief Media Coordinator #Padmavati pic.twitter.com/aQdh0chSvY