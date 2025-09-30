'अंग्रेजी का उच्च स्तरीय ज्ञान और...', ब्रिटेन में बसने के लिए क्या-क्या करना होगा? गृह मंत्री शबाना ने बताया
शबाना महमूद ने ब्रिटेन की गृह मंत्री के रूप में आव्रजन पर कठोर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को अब देश में बसने के लिए और इंतजार करना होगा और कड़े मानदंडों को पूरा करना होगा। अनिश्चितकालीन प्रवास के लिए उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आपराधिक रिकॉर्ड न होना और कर योगदान करना अनिवार्य होगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन की गृह मंत्री के तौर पर अपने पहले भाषण में शबाना महमूद ने आव्रजन के अवैध और कानूनी तरीकों पर कुछ कठोर कार्रवाई की बात कही।
उन्होंने कहा कि देश में बसने का लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा और साथ ही कड़े मानदंडों पर खरा भी उतरना होगा। उन्होंने कहा कि देश में रहने का अधिकार आपको मेहनत से हासिल करना होगा।
'होना चाहिए उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा का ज्ञान'
लिवरपूल में आयोजित वार्षिक लेबर पार्टी सम्मेलन में अपने मुख्य भाषण में महमूद ने कहा कि अनिश्चितकालीन प्रवास (आईएलआर) के लिए भावी आवेदकों उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और ब्रिटेन के करदाताओं के लाभों पर निर्भर हुए बगैर नियमित कर योगदान करनेवाले होने चाहिए।
5 साल का इतंजार 10 साल में बदला
इसके साथ ही स्वैच्छिक समाज सेवा में भी कुछ समय देना होगा। आईएलआर के लिए इंतजार का जो समय पहले पांच साल था, वो अब बढ़कर 10 वर्ष हो जाएगा। इसमें कुछ और शर्तों को जोड़ा जाएगा, जिससे भारत समेत तमाम देशों के प्रवासियों के लिए ब्रिटिश नागरिकता पाना मुश्किल हो जाएगा।
