    10 मिनट में गाड़ी से कुचले 134 लोग, UK की अदालत ने सुनाई 21 साल की जेल की सजा

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:05 PM (IST)

    ब्रिटेन की एक अदालत ने 10 मिनट में गाड़ी से 134 लोगों को कुचलने के मामले में एक व्यक्ति को 21 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह घटना गंभीर लापरवाही और जा ...और पढ़ें

    कार से 134 लोगों को कुचला, मिली 21 साल जेल की सजा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूनाइटेड किंगडम में पॉल डॉयल नाम के शख्स ने अपना आपा खोते हुए ऐसे गाड़ी चलाई कि गाड़ी के नीचे करीब 134 लोग आ गए। ये घटना 26 मई, 2025 की है, जिसमें अब यूके की अदालत ने इस शख्स को 21 साल 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है।

    लिवरपूल प्रीमियर लीग की विजय परेड के दौरान ये हादसा हुआ। पॉल डॉयल ने जानबूझकर इस भीड़ पर गाड़ी चला दी थी, जिसके बाद लिवरपूल शहर की सड़कें भयानक और डरावनी दिखने लगीं।

    10 मिनट में 134 लोगों को कुचला

    54 वर्षीय पॉल डॉयल को इस केस की सुनवाई के लिए जब अदालत में पेश किया गया, तब पीड़ितों के बयान सुनने के बाद यह शख्स फूट-फूटकर रोने लगा। पीड़ितों ने अपने बयान में कहा कि रात में उन्हें डरावने सपने आते हैं। उनके मन में इस हादसे का ट्रॉमा बैठ गया है।

    इस घटना में पीड़ितों के वकील पॉल ग्रेने ने लिवरपुल क्राउन कोर्ट को सोमवार, 15 दिसंबर को हुई सुनवाई में बताया कि पॉल डॉयल ने लिवरपूल प्रीमियर लीग की विक्ट्री परेड के दौरान दो-टन की गाड़ी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया।

    पॉल डॉयल ने 10 मिनट में ही अपनी गाड़ी से करीब 134 लोगों को कुचल दिया। ये शख्स जहां जाना चाहता था, वहां पहुंचने की जिद में इसने आपा खो दिया।

    लोगों के ऊपर से चलाई गाड़ी

    यूके की अदालत में इस घटना की वीडियो क्लिप भी चलाई गई, जिसमें दिखाया गया कि पॉल डॉयल लगातार हॉर्न बजाते हुए गाड़ी चला रहा है और लोगों के सामने चिल्ला रहा है कि मेरे रास्ते से हट जाओ।

    इस घटना पर अदालत के जज एंड्रयू मेनारी ने कहा कि जो दिन लोगों के सामूहिक उत्सव का था, वह दिन उनके लिए दुख देने वाला और डर से भर गया। कोर्ट में जज ने आगे कहा कि आपने इतना जघन्य अपराध किया है कि आज से पहले कभी इतना भयावह मामला कोर्ट में नहीं आया।

