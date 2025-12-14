डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के किंग चा‌र्ल्स तृतीय ने कैंसर के खिलाफ अपनी लड़ाई में मिली एक महत्वपूर्ण 'उपलब्धि' साझा की, जिसके तहत अब उनके साप्ताहिक इलाज को कम किया जाएगा।

यह सकारात्मक खबर उन्होंने लोगों से यह आग्रह करने के लिए साझा की कि वे बीमारी के शीघ्र निदान को सुनिश्चित करने के लिए नियमित स्क्रीनिंग कराएं। 77 वर्षीय किंग चा‌र्ल्स ने शुक्रवार शाम को 'स्टैंड अप टू कैंसर' अभियान के तहत कैंसर रिसर्च यूके चैरिटी और चैनल 4 टेलीविजन द्वारा चलाए गए एक दुर्लभ वीडियो संदेश में अपने स्वास्थ्य के बारे में बात की।