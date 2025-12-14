कैंसर से उबर रहे हैं ब्रिटेन के किंग चार्ल्स, शेयर किया गया वीडियो संदेश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने कैंसर के खिलाफ अपनी लड़ाई में मिली एक महत्वपूर्ण 'उपलब्धि' साझा की, जिसके तहत अब उनके साप्ताहिक इलाज को कम किया जाएगा।
यह सकारात्मक खबर उन्होंने लोगों से यह आग्रह करने के लिए साझा की कि वे बीमारी के शीघ्र निदान को सुनिश्चित करने के लिए नियमित स्क्रीनिंग कराएं। 77 वर्षीय किंग चार्ल्स ने शुक्रवार शाम को 'स्टैंड अप टू कैंसर' अभियान के तहत कैंसर रिसर्च यूके चैरिटी और चैनल 4 टेलीविजन द्वारा चलाए गए एक दुर्लभ वीडियो संदेश में अपने स्वास्थ्य के बारे में बात की।
क्या कहा किंग चार्ल्स तृतीय ने?
उन्होंने कहा, ''यह उपलब्धि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक आशीर्वाद है और यह कैंसर उपचार में हाल के वर्षों में हुई उल्लेखनीय प्रगति का प्रमाण भी है। मुझे उम्मीद है कि यह संदेश उन 50 प्रतिशत लोगों को प्रोत्साहित करेगा, जो जीवन में कभी न कभी इस बीमारी से जूझ सकते हैं।''
चार्ल्स ने कैंसर के अपने सफर के दौरान प्राप्त देखभाल समुदाय के योगदान को सराहा, जिसमें विशेषज्ञ, नर्स, शोधकर्ता और स्वयंसेवक शामिल हैं, जो मरीजों की जान बचाने और उनका जीवन सुधारने के लिए निरंतर मेहनत करते हैं।
