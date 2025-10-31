Language
    कौन हैं प्रिंस एंड्रयू जिन्हें किंग चार्ल्स ने घर से निकाला, पढ़ें क्यों छीना रॉयल टाइटल

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:35 AM (IST)

    ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने भाई एंड्रयू से शाही उपाधियां और सम्मान वापस ले लिए हैं। यह फैसला यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ एंड्रयू के संबंधों के कारण लिया गया है। एंड्रयू को अब रॉयल लॉज छोड़ने का नोटिस दिया गया है। उन पर गिफ्रे नामक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं।

    Hero Image

    प्रिंस एंड्रयू और किंग चार्ल्स। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के किंग चा‌र्ल्स ने अपने छोटे भाई एंड्रयू से उनकी उपाधियां और सम्मान वापस लेने का निर्णय लिया है। एंड्रयू को घर से भी बाहर निकालने का निर्णय लिया गया है। अब उन्हें एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाना जाएगा।

    बकिंघम पैलेस ने गुरुवार को बताया कि दिवंगत यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ एंड्रयू के संबंधों के कारण यह कदम उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि एंड्रयू को अब रॉयल लॉज नाम के अपने आवास को छोड़ने के लिए नोटिस दिया गया है। वह वैकल्पिक निजी आवास में चले जाएंगे।

    कौन हैं प्रिंस एंड्रयू?

    एंड्रयू दिवंगत महारानी एलिजाबेथ II के दूसरे बेटे और किंग चार्ल्स III के छोटे भाई हैं। उनकी शादी सारा फर्ग्यूसन से हुई थी। प्रिंस ने इस महीने की शुरुआत में ड्यूक ऑफ यॉर्क का अपना टाइटल छोड़ दिया था। उनकी दो बेटियां हैं, प्रिंसेस बीट्राइस और प्रिंसेस यूजनी।

    उन्होंने 22 साल तक रॉयल नेवी में भी काम किया और 1982 के फॉकलैंड्स युद्ध के दौरान हेलीकॉप्टर पायलट के तौर पर काम किया। बाद में उन्होंने माइन काउंटरमेजर शिप एचएमएस कॉटेसमोर की कमान संभाली। 2019 में पब्लिक ड्यूटी से हटने के बाद उनकी मिलिट्री भूमिकाएं सस्पेंड कर दी गईं।

    प्रिंस एंड्रयू से क्यों छीना गया रॉयल टाइटल?

    एंड्रयू पर हाल ही में एपस्टीन के साथ अपने कथित संबंधों को लेकर दबाव बढ़ा था। खबर है कि एंड्रयू की पहली मुलाकात एपस्टीन से 1999 में दिवंगत फाइनेंसर की तत्कालीन गर्लफ्रेंड घिसलेन मैक्सवेल के जरिए हुई थी। 2008 में एपस्टीन को अमेरिका में एक नाबालिग को प्रॉस्टिट्यूशन के लिए खरीदने का दोषी पाया गया और 18 महीने जेल की सजा सुनाई गई।

    सजा के बाद भी दोनों को 2010 में न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में घूमते हुए देखा गया था। एंड्रयू ने बाद में कहा कि इस मुलाकात से उनकी दोस्ती खत्म हो गई। लेकिन, इस साल की शुरुआत में ब्रिटेन कोर्ट के जो दस्तावेज सार्वजनिक हुए, उनसे पता चला कि फरवरी 2011 में एपस्टीन को एक ईमेल भेजा गया था, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के एक मेंबर से और कहा जा रहा है कि ये मेल एंड्रयू ने भेजा था। उसमें लिखा था, “टच में रहना और हम जल्द ही कुछ और प्ले करेंगे!!!!”

    अगस्त 2021 में गिफ्रे ने एंड्रयू के खिलाफ केस किया, जिसमें उसने एंड्रयू पर तीन बार सेक्शुअल असॉल्ट करने का आरोप लगाया, दो बार तब जब वह 17 साल की थी। इस महीने की शुरुआत में पब्लिश हुई अपनी यादों की किताब 'नोबडीज गर्ल' में, गिफ्रे ने लिखा कि एपस्टीन ने उसकी ट्रैफिकिंग की थी और उसे तीन बार एंड्रयू के साथ सेक्स करने के लिए मजबूर किया था।

    फरवरी 2022 में गिफ्रे और एंड्रयू के वकीलों के एक जॉइंट लेटर से अमेरिकी कोर्ट में पता चला कि दोनों पक्षों ने उसके सिविल केस को सुलझाने के लिए कोर्ट के बाहर समझौता कर लिया था। एंड्रयू ने कोई गलती माने बिना, एक अनजान रकम देने पर सहमति जताई।

    जनवरी 2022 में क्वीन एलिजाबेथ II ने एंड्रयू से उनके मिलिट्री टाइटल और शाही संरक्षण छीन लिए, क्योंकि वह गिफ्रे के 2021 के सिविल केस को खारिज करवाने में नाकाम रहे।

