Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    शराब में अफीम मिलाकर पीती थीं ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, चलाती थीं दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 04:36 PM (IST)

    एक नए खुलासे में दावा किया गया है कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया शराब में अफीम मिलाकर पीती थीं और दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट चलाती थीं। ब्रिटिश साम्राज्य ने चीन में अफीम का निर्यात करके भारी मुनाफा कमाया, जिसका उपयोग ब्रिटेन के विकास में किया गया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, महारानी विक्टोरिया स्वयं अफीम का सेवन करती थीं, जिससे उन्हें शांति मिलती थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    महारानी विक्टोरिया। (history.org.uk)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप 150 साल पहले जाएंगे तो पाएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े ड्रग साम्राज्यों में से एक के केंद्र में कोई कार्टेल या दक्षिण अमेरिका का कोई गली-मोहल्ला नहीं में बैठा युवक नहीं बल्कि एक रानी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेखक सैम केली के अनुसार, महारानी विक्टोरिया इतने विशाल ड्रग साम्राज्य की मालकिन थीं कि "एस्कोबार और एल चापो निचले दर्जे के गली-मोहल्ले के डीलर लगते थे।"

    अपनी पुस्तक, 'ह्यूमन हिस्ट्री ऑन ड्रग्स: एन अटरली स्कैंडलस बट एंटायरली ट्रुथफुल लुक एट हिस्ट्री अंडर द इन्फ्लुएंस' में, केली कहते हैं कि 19वीं सदी की ब्रिटिश महारानी ने इतिहास के सबसे बड़े नशीले पदार्थों के कारोबार में से एक को प्रभावी ढंग से चलाया, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी शक्ति का समर्थन प्राप्त था। साम्राज्य के ड्रग व्यापार से होने वाली आय इतनी अधिक थी कि वह "पूरे देश को फंड कर रही थी।"

    महारानी विक्टोरिया नशे की बहुत बड़ी शौकीन थीं- केली

    केली कहते हैं कि महारानी विक्टोरिया खुद "नशे की बहुत बड़ी शौकीन" थीं। महारानी नियमित रूप से कई तरह की दवाइयां लेती थीं, जिनमें उनकी पसंदीदा अफीम भी शामिल थी, जिसे वह अफीम और शराब के मिश्रण, लॉडेनम के रूप में पीती थीं। केली लिखती हैं, "महारानी विक्टोरिया हर सुबह लॉडेनम का एक बड़ा घूंट पीती थीं।"

    उन्हें कोकीन का भी शौक था, जो उस समय वैध था। इससे उन्हें जबरदस्त आत्मविश्वास मिलता था। उनके डॉक्टर मासिक धर्म की तकलीफों को कम करने के लिए भांग लेने की सलाह देते थे, जबकि प्रसव के दौरान क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था।

    महारानी विक्टोरिया ने दुनियाभर में चलाया अफीम का व्यापार

    लेकिन विक्टोरिया का नशा केवल व्यक्तिगत भोग-विलास तक ही सीमित नहीं था; यह महाद्वीपों तक फैला हुआ था। 1837 में राजगद्दी पर बैठने के बाद, उन्हें केली के अनुसार बड़ी समस्याएं विरासत में मिली, जो ब्रिटेन की चीनी चाय पर निर्भरता थी। चाय के आयात से ब्रिटिश चांदी का भंडार खत्म हो रहा था, इसलिए साम्राज्य ने व्यापार प्रवाह को उलटने के लिए एक वस्तु की तलाश की। इसका जवाब अफीम था, जिसकी खेती ब्रिटिश-नियंत्रित भारत में की जाती थी और जिसे चीन को भारी मात्रा में बेचा जाता था।

    अफीम के व्यापार ने ब्रिटेन को मालामाल किया

    इस नशे की लत वाली दवा की मांग ने रातोंरात व्यापार का रुख बदल दिया। केली लिखते हैं, "चीन को चाय पर खर्च की गई सारी चांदी, और उससे भी कहीं ज्यादा लौटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब ब्रिटेन नहीं, बल्कि चीन, विनाशकारी व्यापार घाटे में डूब रहा था।" जल्द ही, अफीम की बिक्री ब्रिटिश साम्राज्य के वार्षिक राजस्व का 15% से 20% हो गई।

    चीन के साथ हुआ पहला अफीम युद्ध

    चीन के शीर्ष अधिकारी, लिन जेक्सू ने अफीम के व्यापार को रोकने की कोशिश की और महारानी विक्टोरिया से चाय और रेशम के बदले ब्रिटेन द्वारा "जहरीली दवाओं" के निर्यात को बंद करने का आग्रह किया। महारानी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। 1839 में, लिन ने दक्षिण चीन सागर में 25 लाख पाउंड ब्रिटिश अफीम जब्त करके नष्ट कर दी, जिससे विक्टोरिया को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इसके बाद पहला अफीम युद्ध हुआ, जो चीन की हार और एक संधि के साथ समाप्त हुआ जिसके तहत हांगकांग को सौंप दिया गया, नए बंदरगाह खोले गए और ब्रिटिश नागरिकों को चीनी कानून से छूट दी गई।

    केली कहते हैं, महारानी ने दुनिया को दिखा दिया था कि "चीन को हराया जा सकता है और वह भी काफी आसानी से।" महारानी विक्टोरिया के लिए, यह साम्राज्य और मुनाफे की जीत थी।

    विक्टोरिया ने कोकीन निर्यात से किया इनकार

    और फिर भी, उनके व्यापार की एक सीमा थी। कोकीन को एक सुरक्षित, स्वास्थ्यवर्धक ऊर्जावर्धक मानते हुए, विक्टोरिया ने इसे चीन को निर्यात करने से इनकार कर दिया। केली लिखती हैं, "वह उन्हें दुनिया भर की अफीम बेचने के लिए तैयार थी, लेकिन बेहतर होगा कि वे उसकी कोकीन को हाथ भी न लगाएं।"

    इसे भी पढ़ें: 'मुशर्रफ को हमने खरीद लिया था, US के पास थी पाक के परमाणु हथियारों की चाबी'; CIA के पूर्व अधिकारी का खुलासा