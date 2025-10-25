'मुशर्रफ को हमने खरीद लिया था, US के पास थी पाक के परमाणु हथियारों की चाबी'; CIA के पूर्व अधिकारी का खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी खुफिया एजेंसी, सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाको ने पाकिस्तान को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। समचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जब मैं 2002 में पाकिस्तान में तैनात था, तो मुझे अनौपचारिक रूप से बताया गया था कि पेंटागन पाकिस्तानी परमाणु शस्त्रागार को नियंत्रित करता है। परवेज मुशर्रफ ने हथियार नियंत्रण संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दिया, क्योंकि उन्हें परमाणु हथियारों के आतंकवादियों के हाथों में जाने का डर था।

पूर्व सीआईए अधिकारी जॉन किरियाको ने कहा है कि पाकिस्तान भ्रष्टाचार में इतना डूबा हुआ था कि पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो खाड़ी देशों में विलासितापूर्ण जीवन जी रही थीं, जबकि आम लोग भूख से मर रहे थे। इस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में पाकिस्तान को लाखों डॉलर दिए, एक तरह से उन्हें 'खरीद' लिया।

15 साल तक सीआईए अधिकारी के रूप में काम करने वाले किरियाको ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका तानाशाहों के साथ काम करना पसंद करता है। क्योंकि तब आपको जनमत की चिंता नहीं करनी पड़ती और न ही मीडिया की। इसलिए हमने मुशर्रफ को खरीद लिया। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने अमेरिका को जो चाहे करने दिया।

मुशर्रफ ने अमेरिका को जो चाहे करने दिया किरियाको ने दावा किया कि हमने लाखों-करोड़ों डॉलर की सहायता दी, चाहे वह सैन्य सहायता हो या आर्थिक विकास सहायता। हम मुशर्रफ से नियमित रूप से, हफ्ते में कई बार मिलते थे। असल में वह हमें जो चाहे करने देते थे। हां लेकिन मुशर्रफ के अपने लोग भी थे जिनसे उन्हें निपटना पड़ता था। किरियाकोउ ने कहा कि मुशर्रफ ने सिर्फ सेना को 'खुश' रखा और भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां करते हुए आतंकवाद-रोधी अभियानों में अमेरिका का साथ देने का दिखावा किया।

पाकिस्तानी राजनीति की चिंता भारत-पाकिस्तान 2002 में युद्ध के कगार पर थे। दिसंबर 2001 में संसद पर हमला भी हुआ था। किरियाकोउ ने कहा कि उन्हें चिंता थी कि पाकिस्तान के राजनीतिक मुद्दे कहीं और न फैल जाएं, क्योंकि ये मुद्दे अपने ही मतभेदों के जाल में उलझकर रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तानी राजनीति में जारी असहमति की चिंता है, जिसके सड़कों पर उतरने की संभावना है क्योंकि पाकिस्तानियों में खुद को उकसाने की प्रवृत्ति है और प्रदर्शनों के दौरान लोग मारे जाते हैं, राजनीतिक हस्तियों पर हमले होते हैं और उनकी हत्याएं होती हैं, और देश अपने परिवर्तनकारी नेताओं द्वारा सकारात्मक निर्णय लेने के लिए नहीं जाना जाता है।