'मैं और माल्या भारत के सबसे बड़े भगोड़े', वायरल वीडियो पर ललित मोदी ने माफी मांगी

विदेश मंत्रालय ने दी प्रतिक्रिया

इस विवाद पर विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि कानून के जरिए भगोड़े लोगों को वापस लाया जाए और यहां अदालत में ट्रायल का सामना कराए। उन्होंने बताया कि कई देशों से बात चल रही है और प्रक्रिया जारी है। इन मामलों में कानूनी पेचीदगियां हैं, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटेगी। यह बयान वीडियो वायरल होने के कुछ दिनों बाद आया, जो सीधे ललित मोदी और विजय माल्या पर इशारा कर रहा था।

दोनों पर क्या हैं आरोप?

ललित मोदी और विजय माल्या दोनों ब्रिटेन में रह रहे हैं और भारत में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। ललित मोदी 2010 में भारत छोड़कर गए थे। उन पर आईपीएल से जुड़े टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और प्रॉक्सी ओनरशिप के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि 2009 में आईपीएल के ब्रॉडकास्ट राइट्स देने में उन्होंने गड़बड़ी की और 125 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत ली।