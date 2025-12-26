'दो सबसे बड़े भगोड़े', विजय माल्या और ललित मोदी को लेकर क्या है भारत की प्रतिबद्धता? विदेश मंत्रालय ने बताया
ललित मोदी के 'सबसे बड़े भगोड़े' वाले ताने पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने कहा कि कानून द्वारा वांछित किसी भी व्यक्ति को वापस लाया ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ललित मोदी ने एक बार ताना मारते हुए कहा था कि वह और विजय माल्या भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े हैं। ताजा घटनाक्रम में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कानून द्वारा वांछित किसी भी व्यक्ति को देश में वापस लाया जाएगा ताकि वे मुकदमे का सामना कर सकें।
सोमवार को ललित मोदी ने इंस्टाग्राम पोस्ट की और बाद में हटा दिया गया। इसमें उन्होंने अपना और माल्या का एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, "हम दो भगोड़े हैं, भारत के सबसे बड़े भगोड़े।" पोस्ट के कैप्शन में भी ताना मारा गया था। उसमें लिखा था, "मुझे फिर से इंटरनेट को ठप करने के लिए कुछ करने दो। आप लोगों के लिए कुछ। जलन से अपना दिल जलाओ (sic)।"
भारत में हुई जमकर आलोचना
मोदी के पोस्ट से भारतीय सरकार द्वारा ब्रिटेन में रहने वाले दो लोगों के प्रत्यर्पण की कार्यवाही को संभालने के तरीके की आलोचना शुरू हो गई थी, जिनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उनकी मौज-मस्ती करते हुए की तस्वीरें और वीडियो भरे हुए हैं।
विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?
शुक्रवार को इस पोस्ट के बारे में पूछे जाने पर, विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार सभी भगोड़ों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि जो लोग भगोड़े हैं, जो भारत में कानून द्वारा वांछित हैं, वे देश लौटें। इस खास वापसी के लिए, हम कई सरकारों से बातचीत कर रहे हैं और प्रक्रियाएं जारी हैं।"
जायसवाल ने आगे कहा, "इनमें से कई मामलों में, कानूनी पेचीदगियों की कई परतें शामिल हैं। लेकिन हम उन्हें देश वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि वे यहां की अदालतों में मुकदमे का सामना कर सकें।"
