    'हम दो भारत के सबसे बड़े भगोड़े...', विजय माल्या का वीडियो शेयर कर ललित मोदी ने कसा तंज

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:00 PM (IST)

    भगोड़े ललित मोदी ने विजय माल्या के साथ एक वीडियो शेयर कर भारत पर तंज कसा है। वीडियो में, उन्होंने खुद को और माल्या को 'भारत का सबसे बड़ा भगोड़ा' बताया ...और पढ़ें

    Hero Image

    यह वीडियो विजय माल्या की बर्थडे पार्टी का है (फोटो: स्क्रीनग्रैब)

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व कमिश्नर और भगोड़े ललित मोदी ने एक वीडियो शेयर कर भारत पर तंज कसा है। इस वीडियो में वह खुद को और विजय माल्या को भारत का दो सबसे बड़ा भगोड़ा बता रहे हैं। यह वीडियो विजय माल्या की बर्थडे पार्टी का है।

    इस वीडियो में ललित मोदी कह रहा है कि 'हम दो भगोड़े हैं, भारत के सबसे बड़े भगोड़े।' इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर ललित मोदी ने कैप्शन पर लिखा, 'मुझे इंटरनेट पर फिर से कुछ ऐसा करना है जिससे हंगामा मच जाए। आप लोगों के लिए कुछ। लो अपना दिल जलाओ।'

    विजय माल्या का मनाया जन्मदिन

    बता दें कि ललित मोदी ने अपने लंदन स्थित आवास पर भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में कई लोग पहुंचे थे और इसका वीडियो भी ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था।

    ललित मोदी लंबे वक्त से मीडिया की सुर्खियों से दूर थे। जाहिर है कि ये आयोजन और ऐसा वीडियो उनकी मीडिया की हेडलाइन बनने की ललक का ही नतीजा है। इस पोस्ट के बाद ललित मोदी ने कई मीडिया हाउस द्वारा कवर की कई स्टोरी को अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है।

