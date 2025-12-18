Language
    लंदन में जन्मदिन मना रहा भगोड़ा विजय माल्या, ललित मोदी ने दी खास पार्टी; स्पेशल इनविटेशन कार्ड बनाया

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:26 PM (IST)

    भगोड़ा विजय माल्या लंदन में अपना जन्मदिन मना रहा है। ललित मोदी ने इस अवसर पर एक विशेष पार्टी का आयोजन किया, जिसका निमंत्रण कार्ड भी सामने आया है। माल् ...और पढ़ें

    लंदन में जन्मदिन मना रहा भगोड़ा विजय माल्या। (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमीयर लीग यानी आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने लंदन में भगोड़े कारोबारी विजय का माल्या के लिए एक खास आयोजन किया। ये खास आयोजन उनके जन्मदिन को मौके पर किया गया।

    दरअसल, ललित मोदी ने विजय माल्या के लिए एक भव्य जन्मदिन पूर्व समारोह का आयोजन किया, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। बताया गया है कि बेलग्रेव स्क्वायर स्थित ललित मोदी के आवास पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ भी उपस्थित थीं।

    बर्थडे पार्टी की तस्वीरें आईं सामने

    इस पार्टी के दौरान के मेहमानों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मेहमानों में शामिल फोटोग्राफर जिम राइडेल ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा कि कल रात विजय माल्या के 70वें जन्मदिन से पहले ललित के मोदी के खूबसूरत लंदन स्थित घर में आयोजित शानदार पार्टी के लिए उन्हें धन्यवाद।

    इसके जवाब में ललित मोदी ने लिखा कि मेरे दोस्त विजय माल्या की प्री-बर्थडे पार्टी में मेरे घर आने और जश्न मनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। 

     

     

    गौरतलब है कि जिम राइडेल ने इंस्टाग्राम पर भी पार्टी की एक तस्वीर साझा की है। इस पोस्ट में उन्होंने इस कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र भी दिखाया। निमंत्रण पत्र में लिखा गया था कि रीमा (बौरी) और ललित आपको अपने प्रिय मित्र विजय माल्या के सम्मान में आयोजित एक भव्य संध्या में आमंत्रित करते हैं, जो 'अच्छे समय के बादशाह' का जश्न मना रहे हैं। इसके साथ ही कार्ड पर पूर्व एयरलाइन टाइकून की कार्टून शैली की तस्वीर बनी हुई थी। 

    इससे पहले भी एक पार्टी में डांस करते नजर आए थे ललित मोदी

    उल्लेखनीय है कि इससे पहले ललित मोदी ने लंदन में एक भव्य पार्टी के साथ अपना 63वां जन्मदिन मनाया था। इसमें विजय माल्या सहित उनके करीबी दोस्त शामिल हुए। ये आयोजन मैडॉक्स क्लब में आयोजित किया गया था, यहां पर ललित मोदी को जन्मदिन का केक काटते, नाचते और मेहमानों से बातचीत करते देखा गया।

    बता दें कि ललित मोदी और विजय माल्य दोनों वर्तमान में ब्रिटेन में रहते हैं और भारत में वित्तीय और नियामक मामलों से संबंधित कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने अपने आरोपों का हमेशा से खंडन किया है।

