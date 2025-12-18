लंदन में जन्मदिन मना रहा भगोड़ा विजय माल्या, ललित मोदी ने दी खास पार्टी; स्पेशल इनविटेशन कार्ड बनाया

इससे पहले भी एक पार्टी में डांस करते नजर आए थे ललित मोदी

उल्लेखनीय है कि इससे पहले ललित मोदी ने लंदन में एक भव्य पार्टी के साथ अपना 63वां जन्मदिन मनाया था। इसमें विजय माल्या सहित उनके करीबी दोस्त शामिल हुए। ये आयोजन मैडॉक्स क्लब में आयोजित किया गया था, यहां पर ललित मोदी को जन्मदिन का केक काटते, नाचते और मेहमानों से बातचीत करते देखा गया।

बता दें कि ललित मोदी और विजय माल्य दोनों वर्तमान में ब्रिटेन में रहते हैं और भारत में वित्तीय और नियामक मामलों से संबंधित कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने अपने आरोपों का हमेशा से खंडन किया है।