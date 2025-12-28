'अगर यूक्रेन ने बात नहीं मानी तो जंग...', ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात से पहले पुतिन ने दे दिया अल्टीमेटम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की आज फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। फ्लोरिडा के पाम बीच पर दोनों नेताओं की बैठक होगी, जिस दौरान जेलेंस्की, ट्रंप के सामने यूक्रेन पीस डील पेश करेंगे। वहीं, जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात से पहले रूस ने भी चेतावनी जारी की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुतिन ने क्या कहा? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर यूक्रेन शांति वार्ता को ठुकराएगा, तो रूस बल प्रयोग के जरिए अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को पूरा करेगा। जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात के पहले रूस ने कीव पर फिर से मिसाइल बरसाए हैं।

पुतिन ने कड़े शब्दों में कहा कि यूक्रेन युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। ऐसे में अगर शांति प्रस्ताव नाकाम रहता है, तो रूस खास सैन्य ऑपरेशन चलाकर यूक्रेन पर हमले तेज कर सकता है।

यूक्रेन शांति समझौते पर गंभीर नहीं: पुतिन रूसी सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार, पुतिन ने कहा कि यूक्रेन शांति समझौते को लेकर गंभीर नहीं है। 1 साल पहले विदेश मंत्रालय में दिए गए भाषण में भी पुतिन ने यूक्रेन पर यही आरोप लगाए थे।

रूस ने कीव पर दागीं मिसाइलें बता दें कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 10 घंटे तक लगातार हमले किए। इस दौरान रूस ने कीव पर 500 से ज्यादा ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत और 27 लोगों के घायल होने की संभावना है।