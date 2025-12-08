विमान में भगवद गीता पढ़ते नजर आए रूसी राष्ट्रपति पुतिन, दोस्त को पीएम मोदी ने दिया था खास तोहफा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल में ही अपनी दो दिन की भारत यात्रा को पूरा किया। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर बात बनी। रूस के राष्ट्रपति का पीएम मोदी ने खुद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को श्रीमद् भगवद गीता का रूसी अनुवाद भेंट किया। पीएम मोदी ने इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था उन्होंने रूसी भाषा में गीता की प्रति प्रदान की। आगे लिखा कि गीता के उपदेश दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं।

गीता पढ़ते नजर आए पुतिन शुक्रवार रात रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत से रवाना हो गए। अब सोशल मीडिया पुतिन की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि वह श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते नजर आ रहे हैं। फोटो में देखा जा सकता है कि पुतिन एक विमान में बैठे हैं, वह हाथ में श्रीमद् भगवद गीता को रख कर पढ़ रहे हैं।

इस तस्वीर ने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @RussianSpoof नाम के अकाउंट से पुतिन की तस्वीर को शेयर किया गया है, जिसपर लोग विभिन्न कमेंट कर रहे हैं। बता दें इससे पहले पीएम मोदी ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को भी भगवद गीता भेंट की थी।