पीएम मोदी के साथ कार पुलिंग से लेकर श्रीमद्भगवद्गीता भेंट तक, तस्वीरों में देखिए पुतिन की भारत यात्रा के खास पल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरा पूरा करके वापस अपने देश लौट चुके हैं। पुतिन की भारत यात्रा में कई पल ऐसे आए जिसने लोगों ध्यान अपनी ओर खींचा। इसकी शुरुआत एयरपोर्ट से हुई, जहां पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में सवार हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आइए, तस्वीरों में देखते हैं पुतिन की भारत यात्रा के खास पल पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर किया दोस्त पुतिन का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत किया। पीएम मोदी खुद अपने दोस्त पुतिन को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। दोों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक-दूसरे को गले लगाया।