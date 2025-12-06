पीएम मोदी के साथ कार पुलिंग से लेकर श्रीमद्भगवद्गीता भेंट तक, तस्वीरों में देखिए पुतिन की भारत यात्रा के खास पल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरा पूरा करके वापस अपने देश लौट चुके हैं। पुतिन की भारत यात्रा में कई पल ऐसे आए जिसने लोगों ध्यान अपनी ओर खींचा। इसकी शुरुआत एयरपोर्ट से हुई, जहां पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में सवार हुए।
आइए, तस्वीरों में देखते हैं पुतिन की भारत यात्रा के खास पल
पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर किया दोस्त पुतिन का स्वागत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत किया। पीएम मोदी खुद अपने दोस्त पुतिन को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। दोों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक-दूसरे को गले लगाया।
पीएम मोदी के साथ कार पुलिंग
इसके बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में सवार होकर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। खास बात ये थी कि इसके लिए फॉर्च्यूनर कार को चुना गया।
पुतिन को श्रीमद्भगवद्गीता भेंट की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को श्रीमद्भगवद्गीता का रूसी संस्करण भेंट किया। पीएम मोदी ने इस खास पर की तस्वीर साझा करते हुए गीता के सार्वभौकिम महत्व पर प्रकाश डाला।
राजघाट पहुंचे राष्ट्रपति पुतिन
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।
पीएम मोदी का शांति संदेश
पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध पर पुतिन से बातचीत के दौरान जोर देकर कहा कि भारत तटस्थ नहीं है, बल्कि शांति के पक्ष में है। जब भी मैंने वैश्विक नेताओं का साथ बात की है तो यही कहा है कि भारत का एक ही पक्ष है, वो है शांति।
पुतिन ने जताया आभार
राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के जवाब में कहा कि वे यूक्रेन में शांति के प्रयासों पर भारत द्वारा दिए जा रहे ध्यान के लिए आभारी हैं।
