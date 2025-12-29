Language
    'पुतिन के आवास पर ड्रोन से हमला', रूस ने यूक्रेन पर लगाए गंभीर आरोप; जेलेंस्की बोले- 'ये झूठ है'

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:23 PM (IST)

    रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के नोवगोरोड स्थित आवास पर ड्रोन हमला किया, जिसमें 91 ड्रोन रोके गए। यूक् ...और पढ़ें

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इसे ठेठ रूसी झूठ कहा (फोटो: रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर रात भर ड्रोन हमला किया। उन्होंने कहा कि नोवगोरोड क्षेत्र में पुतिन के आधिकारिक आवास पर 91 ड्रोन को रोका गया और गिरा दिया गया। हालांकि यूक्रेन ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है।

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इसे ठेठ रूसी झूठ कहा और कहा कि यह दावा कीव पर नए हमलों को सही ठहराने के लिए किया जा रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि इस दावे ने ट्रंप के साथ लगभग 4 साल से तल रहे युद्ध को खत्म करने के साझा प्रयास को कमजोर किया है।

    जेलेंस्की ने किया पोस्ट

    जेलेंस्की ने इस संबंध में सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। उन्होने कहा, 'रूस फिर से वही कर रहा है, राष्ट्रपति ट्रम्प की टीम के साथ हमारे साझा राजनयिक प्रयासों की सभी उपलब्धियों को कमज़ोर करने के लिए खतरनाक बयानों का इस्तेमाल कर रहा है। यह कथित आवास पर हमले की कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है, जिसका मकसद यूक्रेन पर अतिरिक्त हमलों को सही ठहराना है।'

    अमेरिका में जब ट्रंप और जेलेंस्की युद्ध रोकने के तरीकों पर वार्ता कर रहे थे उसी समय यूक्रेन में रूस के हमले हो रहे थे। यूक्रेन के नियंत्रण वाले डोनेस्क प्रांत में हुए हवाई हमलों में एक व्यक्ति की मौत हुई है और पांच घायल हुए हैं। इस बीच रूस के सेना प्रमुख वेलारी गेरासिमोव ने राष्ट्रपति पुतिन को बताया है कि वर्ष 2025 में रूसी सेना ने युद्ध में यूक्रेन की 6,460 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है।

    राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि रविवार को उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दो घंटे से ज्यादा समय फोन पर बात हुई। पुतिन यूक्रेन के पुनर्निर्माण में मदद के लिए तैयार हैं। वह इसके लिए यूक्रेन को सस्ती दर पर पेट्रोलियम पदार्थों और गैस की आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। पुतिन यूक्रेन को सफल होते हुए देखना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, पुतिन की इन बातों ने उन्हें अचरज में डाला है।

