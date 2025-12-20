'ट्रंप ने बिल्कुल ठीक किया', US प्रेसिडेंट के किस कदम का पुतिन ने किया समर्थन; वीडियो से जुड़ा है मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को अपने वार्षिक वर्ष के अंत में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ट्रंप के इस एक्शन को सही बताया, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने संपादित क्लिप को लेकर बीबीसी पर मुकदमा किया था।

दरअसल, एक सवाल के जवाब में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के संपादित क्लिप को लेकर बीबीसी पर मुकदमा करके सही किया।

गौरतलब है कि डोनल्ड ट्रंप ने सरकारी प्रसारक बीबीसी पर कम से कम 10 अरब डॉलर के हर्जाने का मुकदमा दायर किया है। बता दें कि यह मुकदमा उनके भाषण के संपादित अंशों को लेकर है, जिनमें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने समर्थकों को अमेरिकी कैपिटल भवन पर धावा बोलने का निर्देश दिया था।