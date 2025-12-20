'ट्रंप ने बिल्कुल ठीक किया', US प्रेसिडेंट के किस कदम का पुतिन ने किया समर्थन; वीडियो से जुड़ा है मामला
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के संपादित अंशों को लेकर बीबीसी पर मुकदमा करके सही किया। पुतिन ने बीबीसी पर ट्रंप ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को अपने वार्षिक वर्ष के अंत में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ट्रंप के इस एक्शन को सही बताया, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने संपादित क्लिप को लेकर बीबीसी पर मुकदमा किया था।
दरअसल, एक सवाल के जवाब में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के संपादित क्लिप को लेकर बीबीसी पर मुकदमा करके सही किया।
गौरतलब है कि डोनल्ड ट्रंप ने सरकारी प्रसारक बीबीसी पर कम से कम 10 अरब डॉलर के हर्जाने का मुकदमा दायर किया है। बता दें कि यह मुकदमा उनके भाषण के संपादित अंशों को लेकर है, जिनमें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने समर्थकों को अमेरिकी कैपिटल भवन पर धावा बोलने का निर्देश दिया था।
हालांकि, बीबीसी ने इस संपादित क्लिप के लिए पहले ही माफी मांग ली थी। वहीं, बीबीसी की ओर से कहा गया है कि वह इस मामले में अपना बचाव करेगा।
यह भी पढ़ें- पुतिन का EU को अल्टीमेटम, कहा- रूस की संपत्ति जब्त करना डकैती
यह भी पढ़ें- VIDEO: उधर चल रही थी पुतिन की PC, इधर पत्रकार ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज; कैसा था रूसी राष्ट्रपति का रिएक्शन?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।