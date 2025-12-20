पुतिन का EU को अल्टीमेटम, कहा- रूस की संपत्ति जब्त करना डकैती
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय संघ को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर रूस की संपत्ति जब्त की गई तो यह डकैती होगी। उन्होंने कहा कि ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस यूरोपीय संघ को कड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन की सहायता के लिए रूस की जब्त संपत्तियों का इस्तेमाल किया गया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की जब्त संपत्तियों को यूक्रेन की सहायता करने को सीधे तौर पर 'डकैती' करार दिया और कहा कि वे इस डकैती को अंजाम क्यों नहीं दे सकते? उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ इस योजना को आगे नहीं बढ़ा सका क्योंकि लुटेरों को इसके गंभीर नतीजे झेलने पड़ सकते थे।
अगर मंजूरी दे दी होती तो...
अपने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को वित्तपोषण के लिए जमे हुए रूसी परिसंपत्तियों का उपयोग करने की मंजूरी दे दी होती, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते- क्योंकि यूरोपीय संघ इस योजना को मंजूरी देने में विफल रहा था।
यूरोपीय संघ (EU) द्वारा यूक्रेन को 90 अरब यूरो का कर्ज देने के फैसले पर भी पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को मदद देने के लिए रूसी संपत्तियों का किसी भी तरह का उपयोग डकैती के समान होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कदम से निवेशकों का भरोसा टूटेगा और यूरो क्षेत्र की विश्वसनीयता को भारी नुकसान पहुंचेगा।
रूसी सेना ने हासिल की रणनीतिक बढ़त
चार घंटे से अधिक समय तक चली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने विश्वास जताया कि रूस यूक्रेन में अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को हासिल कर लेगा। उन्होंने दावा किया कि रूसी सेना ने पूरे मोर्चे पर रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है और यूक्रेन की सेना हर क्षेत्र में पीछे हट रही है। (समाचार एजेंसी के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।