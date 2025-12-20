VIDEO: उधर चल रही थी पुतिन की PC, इधर पत्रकार ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज; कैसा था रूसी राष्ट्रपति का रिएक्शन?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को एक सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसकी किसी ने शायद ही कल्पना की हो। रूसी राष्ट्रपति की इस पीसी के दौरान एक ऐसा रोमांटिक पल आया, जिसको देखने के बाद लोग हैरान हो गए।

दरअसल, इस दौरान एक युवा पत्रकार ने राष्ट्रपति से सवाल पूछने से पहले ग्लोबल ब्रॉडकास्ट को शादी के प्रपोजल में बदल दिया। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, एक 23 साल के पत्रकार किरिल बाजानोव ने कैमरे पर इस दौरान अपनी मित्र को शादी के लिए प्रपोज किया। इस पल को पुतिन के साथ वहां पर मौजूद सैकड़ों लोग देख रहे थे।

जब पत्रकार ने लाइव PC के दौरान किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज एक सरप्राइज को पेश करते हुए बाजानोव ने दर्शकों से कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड यह देख रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्लीज मेरे से शादी कर लो। इसी दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाई।

गौरतलब है कि पुतिन का ये साल साल के आखिर में होने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस आमतौर पर तीखी विदेश नीति की टिप्पणियों के लिए जाना जाता है। हालांकि, इस दौरान वहां पर मौजूद पत्रकार का ये सवाल सुर्खियां बन गया।