Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूक्रेन, नाटो और अर्थव्यवस्था.... सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले पुतिन?

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:49 PM (IST)

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन, नाटो और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर बात की। उन्होंने यूक्रेन संकट पर पश् ...और पढ़ें

    Hero Image

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को अपने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन, नाटो और अर्थव्यवस्था सहित कई मुद्दों पर बात की। पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन को अपनी मांगों को बदलना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुतिन ने कहा कि यूक्रेन अभी तक शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने संकेत दिया है कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं। पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए यूक्रेन को अपनी मांगों को बदलना होगा।

    नाटो पर क्या बोले पुतिन?

    पुतिन ने नाटो के विस्तार पर चिंता जताई और कहा कि यह रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि रूस नाटो के साथ सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए नाटो को अपने विस्तार को रोकना होगा।

    अर्थव्यवस्था पर पुतिन का बयान

    पुतिन ने कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था में 1% की वृद्धि हुई है, जो कि सरकार के लक्ष्य से कम है। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है।

    वैट वृद्धि की योजना बना रहे पुतिन

    पुतिन ने कहा कि सरकार वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) को बढ़ाने की योजना बना रही है, जिससे सरकार को अपने बजट को संतुलित करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय बैंक ने अपनी दर को कम करने का फैसला किया है, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

    (समाचार एजेंसी के रॉयटर्स इनपुट के साथ)