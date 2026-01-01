Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल के पहले दिन ही यूक्रेन ने किया रूस पर ड्रोन अटैक, 24 लोगों की मौत

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:30 PM (IST)

    नए साल के पहले दिन यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले खेरसॉन में एक होटल कैफे पर ड्रोन हमला किया। क्रेमलिन के अनुसार, इस हमले में 24 लोग मारे गए और 50 से अध ...और पढ़ें

    Hero Image

    रूस का दावा- यूक्रेन ने किया ड्रोन से हमला।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल के पहले ही दिन यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से हमला किया है। क्रेमलिन ने आरोप लगाया है कि उसके कब्जे वाले खेरसॉन इलाके में एक होटल कैफे पर यूक्रेनी ड्रोन ने हमला किया, जहां पर नए साल की पार्टी चल रही थी। इस हमले में कम से कम 24 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूक्रेन के दक्षिणी खेरसॉन इलाके के रूस द्वारा नियुक्त गवर्नर व्लादिमीर साल्डो ने कहा कि यह हमला खोरली में हुआ, जो रूस-नियंत्रित क्रीमिया प्रायद्वीप के पास एक तटीय गांव है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, टेलीग्राम पर एक पोस्ट में साल्डो ने कहा कि ड्रोन हमला एक होटल और कैफे पर हुआ, जहां नए साल का जश्न मना रहे लोग इकट्ठे हुए थे।

    रूस और यूक्रेन के बीच खत्म नहीं हो रहा तनाव

    यह दावा ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रात का फुटेज जारी किया है, जिसमें उत्तर-पश्चिम रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक आवास के पास गिराए गए एक यूक्रेनी ड्रोन का मलबा दिखाया गया है।

    मॉस्को ने इस कथित घटना को आतंकवादी हमला और पुतिन पर व्यक्तिगत हमला बताया है। वहीं, इन आरोपों को कीव ने सिरे से खारिज करते हुए उन्हें मनगढ़ंत बताया है। बुधवार को जारी किए गए वीडियो में एक जंगल वाले इलाके में बर्फ में एक क्षतिग्रस्त मानवरहित हवाई वाहन पड़ा हुआ दिख रहा है।

    'पुतिन को निशाना बनाकर किया गया हमला'

    रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 28-29 दिसंबर की रात को नोवगोरोड क्षेत्र में पुतिन के आवास को निशाना बनाया गया और बड़े पैमाने पर ड्रोन को रोका गया था। रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि इस घटना के दौरान 91 ड्रोन लॉन्च किए गए थे और कहा कि सभी को हवाई सुरक्षा द्वारा रोक दिया गया था।

    मंत्रालय ने कहा कि ड्रोन में छह किलोग्राम विस्फोटक था, लेकिन यह भी बताया कि घर को कोई नुकसान हुआ या नहीं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह कथित हमला टारगेटेड, सावधानी से प्लान किया गया और कई चरणों में किया गया। हालांकि इस हमले की पुष्टि नहीं हो सकी है।

    यह भी पढ़ें: पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले का रूस ने दिखाया सबूत, यूक्रेन ने आरोपों को नकारा