पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले का रूस ने दिखाया सबूत, यूक्रेन ने आरोपों को नकारा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नोवगोरोद स्थित आवास की ओर बढ़ते यूक्रेनी ड्रोनों को नष्ट करने का वीडियो जारी किया है। इसी के साथ रूस ने कहा है कि यूक्रेन का यह दावा झूठा है कि उसने रूसी राष्ट्रपति के आवास पर हमले की कोशिश नहीं की। पुतिन के आवास पर 28-29 दिसंबर की रात में 91 ड्रोन से हमला किया गया था लेकिन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सभी को आकाश में ही नष्ट कर दिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेनी सेना ने ये ड्रोन सुमी और चर्निहीव इलाकों से छोड़े थे लेकिन रूसी डिफेंस सिस्टम के सक्रिय होने से जन-धन की कोई हानि नहीं हुई। रूसी राष्ट्रपति के आवास पर हमले की कोशिश पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चिंता जताई थी।

बुधवार को रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा और उसके आसपास के इलाके पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में क्षेत्र के दो ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया गया। हमले से एक लाख सत्तर हजार लोगों के घरों और कार्यालयों की बिजली गुल हो गई है। जबकि यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस के क्रैस्नोडर इलाके में स्थित तुआप्से तेलशोधक कारखाने को नुकसान हुआ है।