Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले का रूस ने दिखाया सबूत, यूक्रेन ने आरोपों को नकारा

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:56 PM (IST)

    रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया है, जिसके सबूत के तौर पर क्षतिग्रस्त ड्रोन का वीडियो जारी किया। यूक्रेन ने इस आ ...और पढ़ें

    Hero Image

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नोवगोरोद स्थित आवास की ओर बढ़ते यूक्रेनी ड्रोनों को नष्ट करने का वीडियो जारी किया है। इसी के साथ रूस ने कहा है कि यूक्रेन का यह दावा झूठा है कि उसने रूसी राष्ट्रपति के आवास पर हमले की कोशिश नहीं की। पुतिन के आवास पर 28-29 दिसंबर की रात में 91 ड्रोन से हमला किया गया था लेकिन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सभी को आकाश में ही नष्ट कर दिया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेनी सेना ने ये ड्रोन सुमी और चर्निहीव इलाकों से छोड़े थे लेकिन रूसी डिफेंस सिस्टम के सक्रिय होने से जन-धन की कोई हानि नहीं हुई। रूसी राष्ट्रपति के आवास पर हमले की कोशिश पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चिंता जताई थी।

    बुधवार को रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा और उसके आसपास के इलाके पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में क्षेत्र के दो ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया गया। हमले से एक लाख सत्तर हजार लोगों के घरों और कार्यालयों की बिजली गुल हो गई है। जबकि यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस के क्रैस्नोडर इलाके में स्थित तुआप्से तेलशोधक कारखाने को नुकसान हुआ है।

    हमले के बाद कारखाने के एक हिस्से में आग लग गई लेकिन उस पर जल्द ही काबू पा लिया गया। कारखाना प्रबंधन ने यूक्रेनी हमले से हुए नुकसान की जानकारी नहीं दी लेकिन उत्पादन कार्य रोक दिया गया है।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)