Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रूस की महिला ने बेंगलुरु को बताया पसंदीदा शहर, कहा- रिटायरमेंट के बाद रहने लायक एकदम परफेक्ट

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:43 PM (IST)

    बेंगलुरु जिसे भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है विदेशियों की भी पसंदीदा जगह बन गया है। रूस की यूलिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए बेंगलुरु को भारत में रहने के लिए सबसे बेहतरीन शहर बताया है। उन्होंने बेंगलुरु के मौसम संस्कृति और जीवनशैली की सराहना की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रूस की महिला ने बेंगलुरु को बताया पसंदीदा शहर। (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाने वाला बेंगलुरु अब विदेशी लोगों की भी पहली पसंद बनता जा रहा है। इस दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रूस की एक महिला ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू को अपना पसंदीदा शहर करार दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, यूलिया नाम की एक रूसी महिला ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने अपने विचार को साझा किया और बेंगलुरु को भारत में रहने के लिए सबसे बेहतरीन शहर बताया। साइबेरिया में जन्मी और पली-बढ़ी यूलिया ने कहा कि बेंगलुरु का मौसम और जीवनशैली इसे भारतीय शहरों में उनकी पहली पसंद बनाती है।

    इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने बेंगलुरु को धूपदार, गर्म और हरा-भरा बताया है। इसके अलावा उन्होंने भारत के अन्य महानगरों की तुलना में इस शहर को एकदम संतुलित बताया है।

    अपने वीडियो में उन्होंने बताया कि दिल्ली और जयपुर में सर्दियां जमने वाली लगती हैं, जबकि चेन्नई और मुंबई बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उन्होंने कहा कि अपने सुहावने मौसम के कारण उनको बेंगलुरू एकदम सही लगा।

    ट्रैफिक की समस्या का ना करें जिक्र

    अपने इस वीडियो संदेश में यूलिया ने शहर के संस्कृति की भी सराहना की। उन्होंने इस शहर को भारत की पब राजधानी करार दिया और रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए स्वर्ग बताया। हालांकि, उन्होंने अपने पोस्ट में लोगों से शहर के ट्रैफिक के बारे में जिक्र ना करने की अपील की है।

    कई लोगों को पसंद आता है बेंगलुरु

    उल्लेखनीय है कि तापमान और यहां के वातावरण के कारण बेंगलुरु भारत में ही रहने वाले कई लोगों के लिए पहली पसंद है। मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे शहरों की तुलना में, बेंगलुरु में साल भर हल्का तापमान रहता है और आसपास का हरा-भरा वातावरण शहर को ठंडा रखने में मदद करता है।

    यह भी पढ़ें: अमेरिका में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या, डेंटल सर्जरी की कर रहा था पढ़ाई; सदमे में परिवार

    यह भी पढ़ें: 'पुलिस की गोली से हुई थी शख्स की मौत', मैनचेस्टर सिनेगाग हमले पर जांच अधिकारियों का बड़ा दावा