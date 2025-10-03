Language
    'पुलिस की गोली से हुई थी शख्स की मौत', मैनचेस्टर सिनेगाग हमले पर जांच अधिकारियों का बड़ा दावा

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:00 PM (IST)

    मैनचेस्टर में यहूदियों के प्रार्थना स्थल पर हुए हमले में दो लोगों की मौत हो गई जिनमें से एक की मौत पुलिस की गोली से हुई। पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया। हमले में तीन अन्य लोग घायल हुए हैं। हमलावर सीरियाई मूल का ब्रिटिश नागरिक था। पुलिस इसे आतंकी हमला मानकर जांच कर रही है।

    मैनचेस्टर में यहूदियों के प्रार्थना स्थल पर हमले की तस्वीर। इमेज सोर्स- रॉयटर्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मैनचेस्टर में यहूदियों के प्रार्थना स्थल सिनेगाग पर हमले में मारे गए दो पीडि़तों में से एक की मौत पुलिस अधिकारी द्वारा चलाई गई गोली से हुई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह आशंका जताई। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को मैनचेस्टर के हीटन पार्क हिब्रू कान्गि्रगेशन सिनेगाग में पर हुए हमले में स्थानीय निवासी 53 वर्षीय एड्रियन डाल्बी और 66 वर्षीय मेल्विन क्रैविट्ज की मौत हो गई। तीन अन्य लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं।

    पुलिस ने संदिग्ध को सात मिनट बाद गोली मारकर मार गिराया जब उसने सिनेगाग के बाहर लोगों पर कार चढ़ा दी और फिर उन पर चाकू से हमला कर दिया। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस प्रमुख स्टीफन वाटसन ने कहा कि फोरेंसिक जांच से पता चला है कि मारे गए दो लोगों में से एक को गोली लगी थी। हमलावर के पास बंदूक नहीं थी। दुर्भाग्य से पुलिस कार्रवाई के कारण पीडि़त को गोली लगी होगी। अस्पताल में भर्ती एक पीडि़त को भी गोली लगी प्रतीत होती है। उन्होंने कहा, माना जा रहा है कि दोनों पीडि़त प्रार्थना स्थल के दरवाजे के पीछे एक साथ थे, क्योंकि वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने बहादुरी से हमलावर को अंदर घुसने से रोक दिया।

    यह हमला गुरुवार को उस समय हुआ जब लोग योम किप्पुर के दिन सिनागाग में एकत्र हुए थे। योम किप्पुर यहूदी कैलेंडर का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। ब्रिटेन के मुख्य रब्बी (यहूदी समुदाय के सर्वोच्च धार्मिक नेता) ने कहा कि इस अपराध के लिए 'यहूदी-विरोधी भावना' जिम्मेदार है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर डेनमार्क की अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर आपातकालीन बैठकों के लिए डाउ¨नग स्ट्रीट लौट आए। स्टार्मर शुक्रवार सुबह उस जगह पहुंचे जहां गुरुवार को हमले को अंजाम दिया गया था। उन्होंने यहूदियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया।

    सीरियाई मूल का ब्रिटिश नागरिक था हमलावर

    पुलिस ने हमलावर की पहचान जिहाद अल-शमी के रूप में की है, जो सीरियाई मूल का ब्रिटिश नागरिक है। वह बचपन में यूनाइटेड ¨कगडम में आया था और 2006 में नागरिक बन गया था। पुलिस ने कहा कि इस अपराध की जांच आतंकी हमले के रूप में की जा रही है। पुलिस ने कहा कि हमलावर ने हमला क्यों किया इस बारे में जानने के लिए जांच की जा रही है। अधिकारियों ने गुरुवार को आतंकी हमले को अंजाम देने के संदेह में तीन लोगों को गिरफ्तार किया।

    फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों की ब्रिटेन की गृह मंत्री ने की निंदा

    ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद ने शुक्रवार को इजरायल-हमास संघर्ष का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच हुई ¨हसक झड़पों की ¨नदा की। यह प्रदर्शन मैनचेस्टर के सिनेगाग में आतंकी हमले के तुरंत बाद किया गया। लंदन में डाउ¨नग स्ट्रीट के निकट फलस्तीनी समर्थक विरोध प्रदर्शन में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महमूद ने कहा, मैं इन प्रदर्शनों को देखकर बहुत निराश हुई। मुझे लगता है कि यह व्यवहार ब्रिटिशों के अनुरूप नहीं है। लंदन पुलिस ने आयोजकों से फलस्तीन एक्शन समूह पर प्रतिबंध के विरोध में होने वाले विरोध प्रदर्शन को रद करने का आग्रह किया। आयोजकों ने कहा कि वे प्रदर्शन रद नहीं करेंगे।

    आतंकवाद को शक्ति और एकता से ही हराया जा सकता है : नेतन्याहू

    यरुशलम, एएनआइ: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मैनचेस्टर आतंकी हमले की ¨नदा करते हुए कहा, आतंकवाद को केवल शक्ति और एकता से ही हराया जा सकता है। आतंकवाद के सामने कमजोरी से और अधिक आतंकवाद पैदा होता है। नेतन्याहू ने पीडि़तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

    (न्यूज एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)