अमेरिका में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या, डेंटल सर्जरी की कर रहा था पढ़ाई; सदमे में परिवार

अमेरिका के डलास में 27 वर्षीय भारतीय छात्र चंद्रशेखर पोल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह टेक्सास में डेंटल सर्जरी में मास्टर डिग्री कर रहे थे। अज्ञात बंदूकधारी ने गैस स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी जहाँ वह पार्ट-टाइम काम कर रहे थे। बीआरएस नेता हरीश राव ने राज्य सरकार से पार्थिव शरीर को वापस लाने की अपील की है और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के डलास में एक 27 वर्षीय भारतीय छात्र की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हैदराबाद निवासी चंद्रशेखर पोल कल रात एक गैस स्टेशन पर पार्ट-टाइम काम कर रहे थे, तभी एक अज्ञात बंदूकधारी ने उनकी हत्या कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चंद्रशेखर टेक्सास में डेंटल सर्जरी में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे थे। हैदराबाद से डेंटल सर्जरी में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, वह 2023 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए थे। नेताओं ने हैदराबाद में की परिवार से मुलाकात बीआरएस विधायक सुधीर रेड्डी और पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने हैदराबाद में छात्र के घर जाकर उसके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने इसे एक दुखद घटना बताते हुए सरकार से पोल के शव को अमेरिका से वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया।