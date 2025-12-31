आसिम मुनीर ने किसे बनाया अपना दामाद? पाक आर्मी में क्या करता है, पढ़ें सबकुछ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बेटी का निगाह 26 दिसंबर, 2025 को हो गया। आसिम मुनीर की तीसरी बेटी महनूर की शादी रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय में हुई। आसिम मुनीर ने महनूर का निकाह अपने ही सगे भाई के बेटे से कराया है।

पाकिस्तानी आर्मी चीफ की बेटी की शादी में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। आसिम मुनीर की बेटी की शादी पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार जाहिद गिशकोरी के मुताबिक, आसिम मुनीर ने अपनी बेटी की शादी में करीब 400 खास मेहमान बुलाए थे। इस शादी को काफी गुप-चुप तरीके से कराया गया। इस शादी को इतना प्राइवेट रखा गया कि निकाह की कोई भी तस्वीर बाहर नहीं आ पाई।

पाकिस्तानी आर्मी चीफ की बेटी का निकाह जनरल हेडक्वार्टर के पास आसिम मुनीर के ही आवास में हुआ था। इस शादी में कई हाई प्रोफाइल लोग के आने के बावजूद ये समारोह काफी निजी बना रहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ ही इस शादी में पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व भी शामिल हुआ।