अमृतसर में पाकिस्तान से जुड़े 7 नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हेरोइन और हथियार बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। कमिश्नरेट पुलिस ने पाकिस्तान के तस्करों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नशा तस्कर गिरोह का राजफाश करते हुए सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों से 4.075 किलो हेरोइन, एक किलो मेथामफेटामाइन (आइसीई) और एक 9 एमएम ग्लाक पिस्टल बरामद की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपितों की पहचान अमृतसर के गांव जसराउर के 21 वर्षीय जजबीर सिंह उर्फ जज, अजनाला के 22 वर्षीय जसपाल सिंह उर्फ जस्स, गुरदासपुर के गांव लोपो के 19 वर्षीय अनमोलप्रीत सिंह, गांव संदलपुर के 32 वर्षीय हरपिंदर सिंह उर्फ भिंदा, 20 वर्षीय तरुणप्रीत सिंह, अमृतसर के गांव बुआ नंगली के 33 वर्षीय दविंदर सिंह उर्फ बाऊ और 24 वर्षीय मनदीप सिंह (24) के रूप में हुई है।

अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि सूचना के आधार पर पहले जजबीर सिंह को गिरफ्तार करके उससे 225 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पूछताछ के बाद उसके साथी जसपाल सिंह को गिरफ्तार करके 1.6 किलो हेरोइन बरामद की गई। इसके बाद पुलिस ने अनमोलप्रीत सिंह, हरपिंदर सिंह और तरुणप्रीत सिंह को गिरफ्तार करके उनसे 2.2 किलो हेरोइन और बरामद की।