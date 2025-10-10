'हमेशा हमारे खिलाफ, लेकिन उनके...', तालिबान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा ने दी पाकिस्तान को टेंशन
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की की भारत यात्रा से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत और तालिबान के रिश्तों पर टिप्पणी करते हुए अफगानों को भारत का वफादार बताया है। उन्होंने पूर्व सरकारों पर अमेरिका के दबाव में अफगान शरणार्थियों को बसाने का आरोप लगाया और इमरान खान पर तालिबान समर्थकों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिससे पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की इस समय भारत की यात्रा पर हैं। तालिबानी विदेश मंत्री की ये भारत यात्रा पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान तालिबान को कठघरे में खड़े करने में लग गया है।
दरअसल, एक साक्षात्कार के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत और तालिबान के रिश्तों पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अफगान हमेशा से भारत का वफादार रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ कल भी था और आगे भी रहेगा।
तालिबान के राष्ट्रपति का भारत आना पाक नहीं आ रहा रास
गौरतलब है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बयान ऐसे समय पर आया है, जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। वहीं, आसिफ ख्वाजा ने पाकिस्तान की पूर्व सरकारों की आलोचना की है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पाक की पूर्व की सरकारों ने अफगान शरणार्थियों को देश में बसाने का फैसला अमेरिका के दबाव में लिया।
पाकिस्तान पहले भी दे चुका है पाक को धमकी
ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी थी। उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल अलसेंबली में बोलते हुए पाक को चेतावनी दी थी। उस दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अंक बहुत हो गया है। हमारा सब्र जवाब दे चुका है। अफगानिस्तान की जनीव से होने वाला आतंकवाद अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
इमरान खान पर भी साधा निशाना
रिपोर्ट्स के अनुसार, इसी इंटरव्यू के दौरान पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर भी निशाना साधा। इमरान खान पर आरोप लगाते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पूर्व पीएम तालिबान के लोगों को लाकर पाक में बसा रहे हैं। वहीं, पाक में बढ़ी आतंकी घटनाओं के लिए भी इमरान खान को ही जिम्मेदार ठहराया।
ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि पीटीआई का नेतृत्व तालिबान के समर्थक के नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति काफी खराब हो रही है।
