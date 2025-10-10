'हमेशा हमारे खिलाफ, लेकिन उनके...', तालिबान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा ने दी पाकिस्तान को टेंशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की इस समय भारत की यात्रा पर हैं। तालिबानी विदेश मंत्री की ये भारत यात्रा पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान तालिबान को कठघरे में खड़े करने में लग गया है।

दरअसल, एक साक्षात्कार के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत और तालिबान के रिश्तों पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अफगान हमेशा से भारत का वफादार रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ कल भी था और आगे भी रहेगा।

तालिबान के राष्ट्रपति का भारत आना पाक नहीं आ रहा रास गौरतलब है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बयान ऐसे समय पर आया है, जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। वहीं, आसिफ ख्वाजा ने पाकिस्तान की पूर्व सरकारों की आलोचना की है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पाक की पूर्व की सरकारों ने अफगान शरणार्थियों को देश में बसाने का फैसला अमेरिका के दबाव में लिया।

पाकिस्तान पहले भी दे चुका है पाक को धमकी ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी थी। उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल अलसेंबली में बोलते हुए पाक को चेतावनी दी थी। उस दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अंक बहुत हो गया है। हमारा सब्र जवाब दे चुका है। अफगानिस्तान की जनीव से होने वाला आतंकवाद अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।