पाकिस्तान को ट्रंप ने दिया झटका, अमेरिका नहीं देगा AMRAAM मिसाइल।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की खुशियों पर पानी फिर गया है। अमेरिका पाकिस्तान को कोई नई उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (एएमआरएएएम) देने की तैयारी में नहीं है। अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार को स्पष्ट किया।

दरअसल, अमेरिकी दूतावास का ये स्पष्टीकरण ऐसे समय पर आया है, जब हाल के दिनों में कुछ रिपोर्टे्स में दावा किया गया था कि अमेरिका दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में सुधार के बीच पाकिस्तान को ये मिसाइलें देने पर विचार कर रहा है।

कैसे शुरू हुई ये खबरें? गौरतलब है कि पहले रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान को अमेरिका से AIM-120 एडवांस्ड मीडियम-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (AMRAAM) मिलने की संभावना है। इन रिपोर्ट्स में बताया गया था कि अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित एक हथियार अनुबंध में इन मिसाइलों के 35 खरीदारों में पाकिस्तान को भी शामिल किया गया था। हालांकि, इन खबरों का अब खंडन हो गया है।

अमेरिकी दूतावास ने क्या कहा? भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास के एक बयान में कहा गया कि 30 सितंबर, 2025 को, युद्ध विभाग ने मानक अनुबंध घोषणाओं की एक सूची जारी की, जिसमें पाकिस्तान सहित कई देशों के लिए रखरखाव और पुर्जों के लिए मौजूदा विदेशी सैन्य बिक्री अनुबंध में संशोधन का उल्लेख था।