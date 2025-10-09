जैश-ए-मोहम्मद में अब होगी महिलाओं की भर्ती, ऑपरेशन सिंदूर में बर्बाद होने के बाद मसूद अजहर की नई चाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के खिलाफ आतंकी हमले की साजिश रचने वाले जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) एक बार फिर अपनी सक्रियता बढ़ाने की कोशिश में लगा है। इस प्रतिबंधित आतंकी संगठन ने अपनी पहली महिला शाखा के गठन की घोषणा की है।

दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को नष्ट किया था। मसूद अजहर के नेतृत्व वाले इस आतंकी संगठन समूह ने हमेशा से महिलाओं को सशस्त्र या युद्ध अभियानों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया है। हालांकि, वह अब इसमें एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है।

जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन में महिलाओं की भर्ती करेगा मसूद अजहर माना जा रहा है कि मसूद अजहर के नेतृत्व वाले इस आतंकवादी समूह ने बुधवार को जमात-उल-मोमिनात के गठन के माध्यम से अपनी रणनीति में बदलाव की घोषणा की। इससे पहले ये आतंकी संगठन महिलाओं की भर्ती की अनुमति नहीं देता था। बताया जा रहा है कि इस प्रतिबंधित आतंकी संगठन में महिलाओं की भर्ती बहावलपुर स्थित मरकज उस्मान-ओ-अली से शुरू हुई।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि महिलाओं की इस विंग का नेतृत्व मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर करेंगी। मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर का पति यूसुफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मरकज सुभानअल्लाह स्थित जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय पर भारतीय सेना द्वारा किए गए हमले में मारा गया था।