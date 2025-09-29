Language
    शहबाज सरकार के खिलाफ पुलिस ने छेड़ा विद्रोह, PoK में आखिर क्यों उतारने पड़े हजारों फौजी?

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 01:19 PM (IST)

    PoK Police Protest पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में हालात गंभीर हैं। आवामी एक्शन कमेटी के बाद पुलिस भी पाक सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है जिससे कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिसकर्मी वेतन वृद्धि और बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को खारिज कर दिया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने भारी संख्या में पुलिस तैनात की है।

    PoK में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आवामी एक्शन कमेटी (AAC) के बाद PoK की पुलिस भी पाक सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। PoK के स्थानीय पुलिसकर्मियों में पाकिस्तान की सरकार के प्रति गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है।

    पुलिस की हड़ताल के बाद PoK में कानून व्यवस्था उथल-पुथल हो गई है। पुलिसकर्मियों की मांगे पूरी न होने पर आज पूरे PoK में बंद की घोषणा की गई है। PoK में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पाक सरकार ने भारी संख्या में पुलिसफोर्स तैनात की है।

    पाक सरकार ने भेजी फौज

    PoK में स्थिति को संभालने के लिए पाकिस्तान सरकार ने 7,000 पुलिसकर्मी और फ्रंटियर फोर्स के जवान PoK में तैनात किए हैं। इन सभी जवानों को राजधानी इस्लामाबाद से PoK में भेजा गया है।

    क्यों फूटा पुलिसकर्मियों का गुस्सा?

    PoK के पुलिसकर्मियों को पाकिस्तानी सरकार से ढेरों शिकायतें हैं। उन्होंने पाक सरकार के सामने 11 मांगें रखीं थीं, जिनमें वेतन बढ़ाने से लेकर जोखिम भत्ता, आवास और सरकारी योजनाओं का लाभ देने जैसी बातें शामिल थीं। हालांकि, पाक सरकार ने उनकी मांगों को खारिज कर दिया है, जिससे पुलिसकर्मियों का गुस्सा भड़क गया और सभी सड़कों पर उतर आए।

    आम लोगों ने भी खोला मोर्चा

    पुलिस के अलावा आवामी एक्शन कमेटी (AAC) ने भी पाक सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर चक्का जाम कर दिया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए सरकार ने PoK में इंटरनेट रद कर दिया है।

