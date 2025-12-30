'पानी को हथियार बनाना...', चिनाब पर भारत के नए प्रोजेक्ट से तिलमिलायी पाकिस्तानी सांसद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की तरफ से जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण की घोषणा किए जाने पर पाकिस्तान की एक महिला सांसद की तिलमिलाहट सामने आई है। उनके बेतुके बयान से जाहिर होता है कि भारत के इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान में किस तरह का हड़कंप है।

हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति ने जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती जलविद्युत परियोजना के द्वितीय चरण को मंजूरी दी है। पाकिस्तान की सांसद ने क्या कहा? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सांसद शैरी रहमान ने सोमवार को भारत के नए प्रोजेक्ट पर टिप्पणी की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि यह प्रोजेक्ट सिंधु जल संधि का स्पष्ट उललंघन है और कहा, 'पानी को इस तरह हथियार बनाना न तो समझदारी है और न ही जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण के मोर्चे पर स्वीकार्य है।'