    2026 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो भारत कैसे करेगा मुकाबला, क्या है भारतीय सेना की तैयारी?

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 07:13 PM (IST)

    Indian Army: 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर भारत के सटीक हमलों ने उसकी सैन्य क्षमता दर्शाई। 2026 में संभावित भारत-पाकिस्तान युद्ध के ल ...और पढ़ें

    भारतीय सेना की तैयारी और रणनीति (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 भारत की सैन्य शक्ति के लिए ऐतिहासिक रहा। इस वर्ष अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए।

    पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई ने भारत की निर्णायक कार्रवाई और तकनीकी क्षमता को दुनिया के सामने रखा। अब सवाल यह है कि अगर 2026 में पाकिस्तान के साथ जंग होता है, तो भारत कैसे मुकाबला करेगा?

    दरअसल, भारत-पाकिस्तान जंग को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 के अनुभवों से भारत की रणनीति और मजबूत हुई है। वर्ष 2026 में भी प्रिसिजन स्ट्राइक, ड्रोन वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और स्वदेशी हथियारों पर जोर रहेगा।

    तीन गुना से अधिक बढ़ा रक्षा बजट

    2025 में रक्षा क्षेत्र ने संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और तकनीकी उन्नयन को प्राथमिकता दी। साल 2025-26 में रक्षा बजट बढ़कर 6.81 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह बजट पिछले दशक की तुलना में तीन गुना से अधिक है। इस बजट से थलसेना, वायुसेना और नौसेना की तत्परता बढ़ी, साथ ही एस-400 जैसी एयर डिफेंस सिस्टम, राफेल फाइटर्स, ब्रह्मोस मिसाइलें और स्वदेशी ड्रोन जैसी क्षमताएं मजबूत हुईं।

    ऑपरेशन सिंदूर

    पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस साल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और PoK में नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें इसने वायु रक्षा, सटीक हमले, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और ड्रोन की बढ़ती भूमिका पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया। हालांकि, इसके विवरण गुप्त रखे गए, लेकिन इसने साबित किया कि आधुनिक युद्ध छोटा, तकनीकी-आधारित और तेज प्रतिक्रिया वाला होता है।

    भारत कैसे करेगा पाकिस्तान का मुकाबला?

    अगर किसी कारणवश 2026 में भारत-पाकिस्तान के बीच जंग होता है तो भारत की रणनीति संभवत: सीमित लेकिन निर्णायक होगी। क्योंकि, पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को देखते हुए भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर कायम रहेग और आतंकी ठिकानों या सैन्य लक्ष्यों पर प्रिसिजन स्ट्राइक से जवाब देगा।

    भारत पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन स्वार्म, साइबर अटैक और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का इस्तेमाल को बढ़ा सकता है। नौसेना अरब सागर में ब्लॉकेड लगा सकती है। 2025 के सबक से भारत अब हर मोर्चे पर युद्ध के लिए तैयार है।

    टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति पाकिस्तान पर भारी पड़ेगी। क्योंकि 2025 की तैयारी ने भारत को 2026 के लिए मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है।

