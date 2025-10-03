पाकिस्तान सरकार ने पत्रकारों और एनजीओ को बताया 'देश का दुश्मन', मानवाधिकार संगठनों ने की निंदा

पाकिस्तान सरकार ने अखबारों में विज्ञापन देकर पत्रकारों एनजीओ कर्मचारियों और सिविल सोसाइटी को देश का दुश्मन बताया है जिससे प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत करने वालों ने सरकार की आलोचना की है। सरकार का कहना है कि ये लोग देश के खिलाफ प्रोपेगैंडा चला रहे हैं और समाज में अशांति फैला सकते हैं। मानवाधिकार संगठनों ने भी विज्ञापन की निंदा की है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान सरकार ने देश के प्रमुख अखबारों में विज्ञापन देकर पत्रकारों, फ्रीलांसरों, एनजीओ कर्मचारियों और सिविल सोसाइटी को देश का दुश्मन बताते हुए कहा कि ये दुश्मन देश का प्रोपेगैंडा चला रहे हैं। प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की वकालत करनेवाले समूहों ने सरकार के इस कदम की तीखी आलोचना की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पाकिस्तान के डॉन अखबार के मुताबिक सरकार की तरफ से एक और दो अक्टूबर को देश के प्रमुख अखबारों में आधे पेज का विज्ञापन प्रकाशित कराया गया, जिसमें आगाह किया गया कि युद्ध का मैदान बंदूकों से हटकर सूचनाओं की तरफ स्थानांतरित हो गया है।

इस विज्ञापन का शीर्षक दिया गया है- क्या आपने कभी सोचा है कि आज के दौर में युद्ध कैसा दिखता है। आज का दुश्मन बारूद का नहीं, बल्कि सूचनाओं का इस्तेमाल करता है और वह पत्रकारों, एनजीओ कार्यकर्ता या एक फ्रीलांसर के वेश में अपना काम करता है।

समाज में भय और अशांति का माहौल पैदा कर सकते हैं विज्ञापन में कहा गया कि ऐसे लोग संवेदनशील सूचनाएं पाने के लिए समाज में भय और अशांति का माहौल पैदा कर सकते हैं। मीडिया की निगरानी करनेवाले संगठन द फ्रीडम नेटवर्क ने इस विज्ञापन पर कड़ा एतराज जताया है और कहा कि इसने पत्रकारों और सिविल सोसाइट के लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बताते हुए इन पर ही खतरा बढ़ा दिया है।