'गुर्दे को छू लेने वाली एक्टिंग', पॉडकास्ट पर क्यों ट्रोल हो गई पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर को ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह एक मर्डर केस पर कार्रवाई करने के लिए अचानक एक पॉडकास्ट छोड़कर जाती हुई दिख रही हैं।
लाहौर की सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शहरबानो नकवी इंटरव्यू के बीच में फोन कॉल लेती हुई दिखीं और एक घंटे बाद केस निपटाकर वापस आईं। पॉडकास्ट के दौरान फोन उठाते हुए उन्होंने कहा, "मुझे एक कॉल आ रहा है। ठीक है, यह एसएचओ का कॉल है।"
'मर्डर हो गया है, अभी आती हूं'
कॉल पर वह कहती हैं, "हां, खुर्रम? हां? कहां? वह आदमी पकड़ा गया? बहुत बढ़िया। रुको, मैं आ रही हूं।" पॉडकास्टर की ओर मुड़कर उन्होंने आगे कहा, "एक मर्डर हो गया है, मैं अभी होकर आती हूं।"
एक घंटे बाद क्या बताया?
एक घंटे बाद नकवी वापस आती हैं तो पॉडकास्टर ने इमरजेंसी के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, "मर्डर।" और बताया कि यह डिफेंस फेज A, K ब्लॉक में हुआ था। उन्होंने बताया कि आरोपी और पीड़ित दोस्त थे और कथित तौर पर पैसे के विवाद को लेकर इस अपराध की प्लानिंग की गई थी।
उन्होंने बताया, "एक दोस्त ने पैसे लिए थे और जब पैसे वापस मांगे गए तो उसे गुस्सा आ गया और उसने प्लान बनाकर अपने दोस्त की हत्या कर दी।" उन्होंने बताया कि रिश्तेदारों ने पुलिस को खबर दी और आरोपी रंगे हाथों पकड़ा गया और घर के अंदर बंधक बनाए गए लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया।
उन्होंने कहा, "पुलिस ने हत्यारे को पकड़ लिया है।" उन्होंने आगे बताया कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही पीड़ित की मौत हो चुकी थी और शव ड्राइंग रूम में मिला था।
सोशल मीडिया पर हो गईं ट्रोल
यह वीडियो जल्द ही ऑनलाइन वायरल हो गया। एक यूजर ने एक्स पर कमेंट किया, "यह स्क्रिप्ट लिखता कौन है?" एक यूजर ने कहा, "किडनी को छू लेने वाली एक्टिंग।" एक अन्य ने कहा, "सब कुछ एक घंटे में हो गया। कमाल।" एक और कमेंट में लिखा था, “सब कुछ एक घंटे में हो गया और ये जाकर वापस भी आ गई… सुपर कॉप्स।”
किसी ने कहा, "मर्डर तो हुआ था, पर एक्टिंग का।" एक यूजर ने लिखा, "मतलब एक घंटे में वह गई, उसने पूरा केस सॉल्व किया, वापस आई और अब एक रैंडम पॉडकास्टर को केस की डिटेल्स बता रही है।"
