मुंह पर चोट, नाक-जबड़े में फ्रैक्चर... ब्रिटेन में मुनीर के गुर्गे ने किया इमरान खान के सलाहकार पर हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार मिर्जा शहजाद अकबर पर हमला हो गया है। कुछ नकाबपोश लोगों ने उनके घर के पास उन पर अचानक धावा बोला और चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। इससे उनकी नाक और जबड़े में फ्रैक्चर हो गया।

अकबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। उनके समर्थकों का कहना है कि यह हमला पाकिस्तान के रक्षा प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के इशारे पर हुआ है। अकबर इमरान खान सरकार में सलाहकार रह चुके हैं। वे पाकिस्तान के रक्षा प्रमुख असीम मुनीर और वहां के मानवाधिकारों की स्थिति की खुलकर आलोचना करते हैं। हाल ही में उनका मुनीर के खिलाफ एक भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने उन्हें ब्रिटेन से प्रत्यर्पित करने की कोशिश की। समर्थकों का आरोप है कि यह हमला 'ट्रांसनेशनल दमन' का मामला है, जहां पाकिस्तान की सेना के आलोचकों को देश के बाहर भी निशाना बनाया जा रहा है।

वायरल भाषण में असीम मुनीर पर निशाना अपने वायरल भाषण में अकबर ने मुनीर पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि रक्षा प्रमुख ने पिछले साढ़े तीन सालों में पाकिस्तान को डर और दहशत से चलाने की कोशिश की। अकबर ने कहा, "उन्होंने हमारे घरों पर हमला किया, हमारे अपनों को अगवा किया, हमें अगवा किया, हमारे नेताओं को अगवा किया और हमारे परिवारों को अगवा किया। डर और दहशत फैलाने के लिए हर तरह की ज्यादतियां कीं। अगर वे कामयाब होते तो आज हम यहां इतनी बड़ी संख्या में नहीं होते। अगर उनका डर और दहशत फैल गया होता तो पाकिस्तान में इमरान खान की तीन बहनें अदियाला जेल के बाहर नहीं बैठी होतीं। इसका मतलब है कि वे नाकाम रहे हैं।"