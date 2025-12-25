खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की 17 साल बाद हुई घर वापसी, ढाका की सड़कों पर समर्थकों का हुजूम

हादी की हत्या के बांग्लादेश में तनाव की उठती लपटें

देश में तनाव का मुख्य कारण युवा नेता शरीफ ओसमान हादी की मौत है। हादी पिछले साल शेख हसीना सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। 12 दिसंबर को ढाका में मस्जिद से निकलते समय नकाबपोश हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी। गंभीर हालत में उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया।

हादी की मौत की खबर फैलते ही पूरे देश में हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख अखबारों द डेली स्टार और प्रथम आलो के दफ्तरों पर हमला किया और आग लगा दी। कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। बुधवार को ढाका के मोगबाजार इलाके में एक फ्लाईओवर से बॉम्ब फेंके जाने की घटना सामने आई।