    बांग्लादेश में बवाल के बीच वापस लौटे खालिदा के बेटे तारिक रहमान, क्या है उनका प्लान?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:02 PM (IST)

    खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे हैं, जिससे उनकी पार्टी में उत्साह है। चुनावों में बीएनपी की जीत पर रहमान को राजनीतिक पद मिल ...और पढ़ें

    Hero Image

    खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के समर्थक खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के देश लौटने का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने 17 साल बाद बांग्लादेश में वापसी की है। ऐसे में सबका ध्यान उन नीतियों पर चला गया है जिन्हें पार्टी उनके नेतृत्व में अपना सकती है।

    आने वाले चुनावों में बीएनपी को सबसे आगे माना जा रहा है। अगर पार्टी जीत हासिल करती है तो रहमान के देश का सबसे बड़ा राजनीतिक पद संभालने की उम्मीद है और उन्हें बांग्लादेश को राजनीतिक, आर्थिक और संस्थागत तनाव के दौर से निकालने का मुश्किल काम करना होगा।

    बांग्लादेश के लिए क्या है रहमान का प्लान?

    रहमान ने कई भाषणों और सार्वजनिक बयानों के जरिए बताया है कि वह कैसे शासन करने की योजना बना रहे हैं। बीएनपी ने उनका जोरदार स्वागत करने योजना बनाई है। रहमान 27 दिसंबर को अपना वोटर रजिस्ट्रेशन और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड (NID) की औपचारिकताएं पूरी करने वाले हैं, यह एक प्रक्रियात्मक कदम है जिसका प्रशासनिक और प्रतीकात्मक दोनों महत्व है।

    रहमान ने साफ तौर पर बताया है कि बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत वह किस तरह की विदेश नीति की दिशा देखते हैं। मई में चुनावों और संस्थागत सुधारों की जरूरत पर जोर देते हुए, रहमान ने बिना चुनावी जनादेश के लंबे समय के विदेश नीति के फैसले लेने के लिए मुहम्मद यूनुस की वैधता पर सवाल उठाया था।

    विदेश नीति

    अपनी पार्टी के वर्ल्डव्यू के बारे में बताते हुए रहमान ने कहा कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय हित सभी बाहरी बातों से पहले आएगा। उन्होंने साफ किया कि ढाका न तो रावलपिंडी और न ही नई दिल्ली के साथ ज्यादा करीब से जुड़ेगा। ढाका के नयापल्टन इलाके में एक बड़ी रैली में उन्होंने ऐलान किया, "न दिल्ली, न पिंडी - सबसे पहले बांग्लादेश।"

    यह रुख मौजूदा अंतरिम नेतृत्व द्वारा अपनाए गए रास्ते से बिल्कुल अलग है। यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से बिल्कुल अलग विदेश नीति अपनाई है। हसीना ने भारत के साथ करीबी रिश्ते बनाए थे, साथ ही चीन के साथ बांग्लादेश के संबंधों में संतुलन बनाए रखा था और पाकिस्तान से दूरी बनाए रखी थी। इसके उलट, यूनुस ने इस्लामाबाद के साथ करीबी संबंधों की वकालत की है, यह एक ऐसा बदलाव है जिसकी कीमत कई लोग भारत-बांग्लादेश के ऐतिहासिक रूप से करीबी रिश्तों के रूप में बता रहे हैं।

    कानून और व्यवस्था

    रहमान के सार्वजनिक संदेश में कानून-व्यवस्था का मुद्दा खास तौर पर शामिल है। उन्होंने बीएनपी नेताओं और समर्थकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है और कहा है कि आने वाला समय मुश्किल भरा होगा। रहमान ने कहा है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में अराजकता के संकेत मिल रहे हैं और कुछ ग्रुप अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "सभी को सतर्क रहना चाहिए।"

    अपने परिवार की राजनीतिक विरासत का जिक्र करते हुए रहमान ने राष्ट्रीय बचाव और सुधार के पलों में अपने माता-पिता की भूमिका को याद किया। उन्होंने कहा कि बीएनपी के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने देश को पतन के कगार से बचाया था, जबकि बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया ने 1991 में बांग्लादेश को तानाशाही से बाहर निकाला और उसे विकास के रास्ते पर ले गईं।

    रहमान ने कट्टरपंथी राजनीतिक ताकतों के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है। बीएनपी के छह-दिवसीय "देश बनाने की योजना" कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, उन्होंने जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश जैसे समूहों की आलोचना की और उन पर हिंसक और बांटने वाला अतीत होने का आरोप लगाया।

    रहमान ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान जमात की भूमिका को याद करते हुए कहा, "जो लोग अब लोगों से समर्थन मांग रहे हैं - इस देश के लोग उन्हें 1971 में पहले ही देख चुके हैं। उन्होंने न सिर्फ लाखों लोगों को मारा, बल्कि उनके साथियों ने अनगिनत माताओं और बहनों का रेप भी किया। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए।"

    अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता

    रहमान ने बार-बार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को बीएनपी की नीति का मुख्य सिद्धांत बताया है। इस साल दुर्गा पूजा समारोह के दौरान, उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव की अपील करते हुए कहा, "देश भर के सभी हिंदू सुरक्षा और सलामती के साथ, उत्साह और खुशी से त्योहार मना सकें। मैं सभी बांग्लादेशियों से, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, सद्भाव और भाईचारे का संदेश फैलाने का आग्रह करता हूं।"

    उन्होंने व्यक्तिगत आस्था और राज्य की जिम्मेदारियों के बीच अंतर बताया। रहमान ने कहा, "हमारी पार्टी बीएनपी और मेरा मानना है कि धर्म व्यक्ति के लिए है, लेकिन राज्य सबके लिए है। धर्म व्यक्ति के लिए है, लेकिन सुरक्षा का अधिकार सबके लिए है।"

    लोकतंत्र के बारे में रहमान ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को संस्थागत सुधार की भाषा में बताया है। उन्होंने कहा, "बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक गर्वित बेटे और समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर मैं अपने पिता की विरासत से प्रेरणा लेता हूं, जो हमारे देश को आजादी की भावना को फिर से पाने और सभी बांग्लादेशियों के लिए एक लोकतांत्रिक भविष्य के लिए प्रयास करने में एकजुट करती है।"

    भष्ट्राचार से लड़ना एजेंडे में सबसे ऊपर

    भ्रष्टाचार विरोधी सुधार रहमान के बताए एजेंडे का एक और मुख्य स्तंभ हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने आगे आने वाली चुनौती की गंभीरता को स्वीकार किया। उन्होंने लिखा, "सालों के सिस्टमैटिक दुरुपयोग के बाद भ्रष्टाचार से लड़ना एक मुश्किल लड़ाई होगी। लेकिन बांग्लादेश का अपना इतिहास साबित करता है कि प्रगति संभव है। प्रतिबद्धता, अनुशासन और जनता के समर्थन से, सार्थक सुधार वापस आ सकते हैं। अगर लोगों द्वारा भरोसा किया जाता है, तो बीएनपी एक बार फिर इस लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।"

    रहमान ने कहा कि बीएनपी संस्थागत आजादी, ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही, न्यायिक और कानून-प्रवर्तन सुधार, नियमों में ढील, बढ़े हुए ई-गवर्नेंस और गलत कामों की सुरक्षित रूप से रिपोर्ट करने के लिए मजबूत व्हिसलब्लोअर सुरक्षा पर काम करना चाहती है। उन्होंने सख्त वित्तीय निगरानी की भी मांग की है, जिसमें स्वतंत्र ऑडिट, खर्च का डिजिटल रिकॉर्ड और बजट की संसद द्वारा ज्यादा मजबूत जांच शामिल है।

    वर्कफोर्स में महिलाओं को लाने पर ध्यान

    अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना एक और ऐसा एरिया है जहां रहमान ने खास पॉलिसी प्रपोजल बताए हैं। उन्होंने कहा कि बीएनपी का मकसद एक आधुनिक, लोगों पर आधारित बांग्लादेश बनाना है, जिसमें महिलाओं को पारिवारिक जिम्मेदारियों और प्रोफेशनल सपनों के बीच चुनने के लिए मजबूर न होना पड़े।

    2024 के बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स लेबर फोर्स सर्वे के डेटा का हवाला देते हुए, रहमान ने बताया कि पुरुषों के 80 प्रतिशत की तुलना में सिर्फ 43 प्रतिशत महिलाएं ही लेबर मार्केट में हिस्सा लेती हैं। उन्होंने कहा, "यह अंतर एक चेतावनी है कि हम अपने देश की आधी से ज्यादा प्रतिभा को पीछे छोड़ रहे हैं।"

    इस समस्या से निपटने के लिए, बीएनपी अपनी आर्थिक विकास रणनीति के हिस्से के तौर पर देशव्यापी चाइल्डकेयर पहल पर विचार कर रही है। कुल मिलाकर, ये पॉलिसी संकेत इस बात का सबसे साफ इशारा देते हैं कि अगर तारिक रहमान और बीएनपी सत्ता में वापस आते हैं तो वे बांग्लादेश की राजनीतिक, आर्थिक और डिप्लोमैटिक दिशा को कैसा देखना चाहते हैं।

