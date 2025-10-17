Language
    अफगान सीमा पर आत्मघाती हमले में सात पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, दोनों देशों के बीच तनाव जारी

    By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:33 PM (IST)

    पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, अफगान सीमा के पास एक आत्मघाती हमले में सात पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच भीषण लड़ाई के बाद युद्धविराम की स्थिति नाजुक बनी हुई है। सीमा पर तनाव बरकरार है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

    Hero Image

    आत्मघाती हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर हाल ही में भीषण संघर्ष हुआ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हुए इस संघर्ष के दौरान दोनों को भारी नुकसान हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाए। इस बीच पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान की सीमा के पास हुए एक आत्मघाती हमले में 7 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए।

    समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि अफगान सीमा के पास एक आत्मघाती हमले में सात पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान द्वारा इस बात को ऐसे वक्त में स्वीकार किया गया है, जब इस महीने दोनों देशों के बीच कई दिनों से जारी भीषण लड़ाई के बाद युद्धविराम की स्थिति नाजुक बनी हुई है।

    दोनों ने किया अपना अपना दावा

    दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष के बाद पाकिस्तानी सेना ने दावा किया उसने संघर्ष के दौरान विभिन्न स्थानों पर 40 हमलावरों को मार गिराया। वहीं, अफगानिस्तान के तालिबानी बलों का दावा है कि उसने पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और उसकी कई चौकियों, हथियारों व टैंकों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए।

    सीजफायर का एलान

    सऊदी अरब और कतर की मध्यस्थता के बाद सीजफायर पर बात बनी। हालांकि, दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान प्रशासन से उन आतंकियों से निपटने की मांग की, जिसने पाकिस्तान में हमले तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि ये आतंकी अफगानिस्तान में मौजूद पनाहगाहों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं।

    बातचीत के लिए तैयार हुए शहबाज

    अफगानिस्तान-पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान दोनों पक्षों के बीच हालिया सीमा पार शत्रुता के बाद इस्लामाबाद की "उचित" शर्तों को पूरा करता है, तो पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है।

