Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पाकिस्तान में बस-वैन की टक्कर, 15 की मौत 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:06 PM (IST)

    पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक भीषण बस-वैन टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक घायल हो गए। मृतकों में विश्वविद्यालय के खिलाड़ी भी शामिल थे ...और पढ़ें

    Hero Image

    पाकिस्तान में टक्कर।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें विश्वविद्यालय के खिलाड़ी भी शामिल हैं, जबकि 25 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं।

    यह हादसा लाहौर से करीब 200 किलोमीटर दूर अड्डा फकीर दी कुल्ली इलाके में हुआ, जब एक बस और तेज रफ्तार यात्री वैन की आमने-सामने टक्कर हो गई।

    खेल प्रतियोगिता में लेने जा रहे थे भाग

    फैसलाबाद के उपायुक्त अली अकबर भिंडर के अनुसार, बस में सवार लोग पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (यूवीएएस) के खिलाड़ी थे, जो लाहौर में आयोजित एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और जिला प्रशासन से मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।ॉ

    यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में सजा पूरी होने के बाद भी वापसी का इंतजार कर रहे 167 भारतीय, सरकार ने दिया अपडेट