Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'हम पर हमले की निंदा क्यों नहीं करते', पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक को लेकर जेलेंस्की ने भारत पर क्या कहा?

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:53 AM (IST)

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भारत और यूएई की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इन देशों ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर कथित ड्रोन हमल ...और पढ़ें

    Hero Image

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की। फोटो - रायटर्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर हुए ड्रोन हमले की कई देशों ने निंदा की है। इस हमले के बाद रूस ने भी यूक्रेन को अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं, अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भारत, यूएई समेत अन्य देशों पर निशाना साधा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जेलेंस्की का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति के घर पर हुए हमले की निंदा करने वाले देशों ने यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमलों पर आंख बंद कर ली है।

    जेलेंस्की का बड़ा बयान

    मीडिया से बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने कहा, "यह भ्रामक और अजीब है कि भारत, यूएई समेत कई देशों ने पुतिन के आवास पर हमारे कथित ड्रोन हमले की निंदा की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था।"

    जेलेंस्की ने आगे कहा-

    हमारे बच्चों पर बम बरसाए जा रहे हैं। भारी संख्या में लोग मर रहे हैं। वो इसकी निंदा क्यों नहीं करते हैं? सच कहूं तो इन मुद्दों पर मुझे भारत और संयुक्त अरब अमीरात की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है।

    क्या है पूरा माजरा?

    29 दिसंबर को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बताया था कि यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति आवास पर 91 ड्रोन से हमले करने की कोशिश की थी, जिन्हें हवा में भी नष्ट कर दिया गया था। हालांकि, यूक्रेन ने रूस के दावों को खारिज करते हुए कहा कि शांति वार्ता में अड़चन डालने के लिए रूस झूठे आरोप लगा रहा है।

    भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा की थी। पीएम मोदी ने दोनों पक्षों से शांति स्थापित करने की अपील करते हुए कहा था कि कोई भी ऐसा कदम न उठाएं, जिससे शांति वार्ता में बाधा उत्पन्न हो।

    यह भी पढ़ें- पुतिन को टारगेट करने पर भड़का रूस, बेलारूस में तैनात की हाइपरसोनिक ओरेश्निक मिसाइल; मचा देती है तबाही