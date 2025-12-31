पुतिन को टारगेट करने पर भड़का रूस, बेलारूस में तैनात की हाइपरसोनिक ओरेश्निक मिसाइल; मचा देती है तबाही
यूक्रेन युद्ध के चलते बढ़ते तनाव के बीच रूस ने परमाणु बम का हमला करने में सक्षम ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइलों को पड़ोसी मित्र देश बेलारूस में तैनात कर ...और पढ़ें
रॉयटर, मॉस्को। यूक्रेन युद्ध के चलते बढ़ते तनाव के बीच रूस ने परमाणु बम का हमला करने में सक्षम ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइलों को पड़ोसी मित्र देश बेलारूस में तैनात कर दिया है। बेलारूस कई रूस विरोधी देशों के करीब है, इसलिए वहां से मिसाइल दागने पर आकाश में उसके नष्ट होने की संभावना कम हो जाएगी।
वैसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि दागे जाने के बाद ओरेश्निक को रोक पाना असंभव है। आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा तेज गति (12 हजार किलोमीटर प्रति घंटा) से हमला करने वाली ओरेश्निक को रूस ने पहली बार प्रदर्शित किया और बेलारूस में तैनात किया है। यह मिसाइल 5,500 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है।
बेलारूस और रूस के सीमावर्ती इलाकों में तैनाती के बाद यूरोप के लगभग सभी देश और अमेरिका का पश्चिमी भाग ओरेश्निक के निशाने पर आ जाएंगे। खास बात यह है कि इस मिसाइल को मोबाइल लांचर से भी दागा जा सकता है।
बेलारूस ने कहा है कि पश्चिमी देशों के आक्रामक रुख को देखते हुए यह तैनाती की गई है। यह तैनाती इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बेलारूस से यूक्रेन की राजधानी कीव बहुत कम दूरी पर है, साथ ही नाटो के सदस्य देशों-पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया की सीमाएं भी बेलारूस से लगती हैं।
इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रिजर्व सैनिकों को बुलाकर उन्हें संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा में तैनात करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को काला सागर में यूक्रेन जा रहे दो जहाजों को रूस द्वारा निशाना बनाए जाने की सूचना है।
