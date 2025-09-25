'मैं राष्ट्रपति का पद छोड़ने को तैयार', रूस-यूक्रेन की जंग के बीच बोले जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति पद छोड़ने की इच्छा जताई है। एक्सियोस समाचार वेबसाइट से बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य युद्ध को समाप्त करना है न कि राष्ट्रपति पद पर बने रहना। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद वह पद छोड़ने के लिए तैयार हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच तीन साल से अधिक समय से युद्ध जारी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह रूस के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति पद छोड़ने को तैयार हैं।

दरअसल,यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने एक्सियोस समाचार वेबसाइट से बात करते हुए बताया कि रूस के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद वह पद छोड़ने के लिए तैयार होंगे। इस बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि मेरा लक्ष्य युद्ध समाप्त करना है, न कि पद के लिए दौड़ना है।

रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी: जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में कहा कि रूस को रोका जाना चाहिए। उन्होंने इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया से रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की है।