Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'बच्चों को परेशान किया, मरने लायक ही था'; US में भारतीय मूल के व्यक्ति ने किया यौन अपराधी का मर्डर

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 12:11 PM (IST)

    अमेरिका के कैलिफोर्निया में वरुण सुरेश नामक एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने डेविड ब्रिमर नामक सेक्स अपराधी की हत्या कर दी। सुरेश ने ब्रिमर को मेगन लॉ डेटाबेस के माध्यम से निशाना बनाया। सुरेश ने स्वीकार किया कि उसका लंबे समय से सेक्स अपराधियों को मारने का इरादा था क्योंकि वे बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं और जीने के हकदार नहीं हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    सुरेश ने कबूल किया कि उसका लंबे समय से सेक्स ऑफेंडर को मारने का इरादा था।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 29 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति वरुण सुरेश ने 71 साल के सेक्स ऑफेंडर डेविड ब्रिमर की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस हमले को "टारगेटेड" बताया और मौके से ही सुरेश को गिरफ्तार कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुरेश ने कबूल किया कि उसका लंबे समय से सेक्स ऑफेंडर को मारने का इरादा था, क्योंकि वे बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है।

    ब्रिमर 1995 में बाल यौन शोषण के लिए नौ साल जेल में रह चुका था। उसे कैलिफोर्निया के मेगन लॉ डेटाबेस के जरिए सुरेश ने निशाना बनाया। दोनों के बीच कोई पूर्व परिचय नहीं था। सुरेश ने एक सीपीए (सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट) बनकर ब्रिमर के घर पहुंचा, हाथ मिलाया और पुष्टि की कि वह सही इंसान से मिल रहा है।

    'पछतावा करो...'

    जब ब्रिमर ने भागने की कोशिश की और मदद के लिए गाड़ियों को रोकने की नाकाम कोशिश की, वह दो ब्लॉक दूर एक पड़ोसी के गैरेज और किचन तक पहुंचा। सुरेश ने उसका पीछा किया, गले में चाकू मारा और पछतावा करने के लिए कहा। जैसे ही ब्रिमर रेंगकर बचने की कोशिश कर रहा था, सुरेश ने उसका गला रेत दिया।

    पुलिस को सुरेश के फोन में मेगन लॉ वेबसाइट से कई प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट मिले, जिनमें ब्रिमर का स्क्रीनशॉट हमले से 45 मिनट पहले लिया गया था।

    हत्या को बताया बेहद मजेदार

    सुरेश ने पुलिस को बताया कि उसने ब्रिमर को उसकी उम्र और कमजोरी के कारण चुना और हत्या को बेहद मजेदार बताया। उसने कहा कि वह भागने का इरादा नहीं रखता था और अगर पुलिस नहीं आती तो वह खुद उन्हें बुलाता। उसने यह भी कहा, "सब पेडोफाइल से नफरत करते हैं, तो यह ठीक होना चाहिए।"

    यह भी पढ़ें: टैरिफ विवाद के बीच ढीले पड़े US के तेवर, ट्रंप के अधिकारी बोले- मैं भारत का फैन हूं