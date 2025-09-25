'बच्चों को परेशान किया, मरने लायक ही था'; US में भारतीय मूल के व्यक्ति ने किया यौन अपराधी का मर्डर

अमेरिका के कैलिफोर्निया में वरुण सुरेश नामक एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने डेविड ब्रिमर नामक सेक्स अपराधी की हत्या कर दी। सुरेश ने ब्रिमर को मेगन लॉ डेटाबेस के माध्यम से निशाना बनाया। सुरेश ने स्वीकार किया कि उसका लंबे समय से सेक्स अपराधियों को मारने का इरादा था क्योंकि वे बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं और जीने के हकदार नहीं हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 29 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति वरुण सुरेश ने 71 साल के सेक्स ऑफेंडर डेविड ब्रिमर की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस हमले को "टारगेटेड" बताया और मौके से ही सुरेश को गिरफ्तार कर लिया।

सुरेश ने कबूल किया कि उसका लंबे समय से सेक्स ऑफेंडर को मारने का इरादा था, क्योंकि वे बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। ब्रिमर 1995 में बाल यौन शोषण के लिए नौ साल जेल में रह चुका था। उसे कैलिफोर्निया के मेगन लॉ डेटाबेस के जरिए सुरेश ने निशाना बनाया। दोनों के बीच कोई पूर्व परिचय नहीं था। सुरेश ने एक सीपीए (सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट) बनकर ब्रिमर के घर पहुंचा, हाथ मिलाया और पुष्टि की कि वह सही इंसान से मिल रहा है।

'पछतावा करो...' जब ब्रिमर ने भागने की कोशिश की और मदद के लिए गाड़ियों को रोकने की नाकाम कोशिश की, वह दो ब्लॉक दूर एक पड़ोसी के गैरेज और किचन तक पहुंचा। सुरेश ने उसका पीछा किया, गले में चाकू मारा और पछतावा करने के लिए कहा। जैसे ही ब्रिमर रेंगकर बचने की कोशिश कर रहा था, सुरेश ने उसका गला रेत दिया।