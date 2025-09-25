रूस का ये प्रिंटर सबकुछ कर देगा प्रिंट, इस खासियत की वजह से लाया जाएगा भारत

रूस का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन बीम 3D प्रिंटर जो टाइटेनियम को वेल्ड और तराश कर अंतरिक्ष मिशन और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए सटीक उपकरण बनाता है जल्द ही भारत में स्थापित होगा। यह 3D प्रिंटिंग तकनीक मेक इन इंडिया अभियान को गति देगी। इस प्रिंटर की खासियत है इसकी इलेक्ट्रॉन बीम तकनीक जो धातु को परत-दर-परत जोड़कर सटीक और मजबूत संरचनाएं बनाती है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के हाई-सिक्योरिटी रोसाटॉम एडिटिव टेक्नोलॉजीज सेंटर में एक ऐसी क्रांति जन्म ले रही है, जो रॉकेट, रिएक्टर और शायद भविष्य की तकनीक को नया रूप दे सकती है। बात हो रही है रूस का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन बीम 3D प्रिंटर की जो टाइटेनियम को वेल्ड करता है, तराशता है और अंतरिक्ष मिशन और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए सटीक उपकरण बनाता है। रूस 3D प्रिंटिंग यानी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का अग्रणी देश है और अब यह तकनीक भारत की ओर बढ़ रही है। एनडीटीवी के अनुसार, रोसाटॉम स्टेट कॉर्पोरेशन के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यूनिट के निदेशक इल्या व्लादिमीरोविच कवेलाश्विली कहते हैं, "ये 3D प्रिंटर इतने उन्नत हैं कि ये मुद्रा नोटों को छोड़कर सबकुछ बना सकते हैं, क्योंकि नोट तो केवल फेडरल बैंक छापता है।"

जल्द ही यह हाई-टेक प्रिंटर भारत में एक गुप्त स्थान पर स्थापित होगा। इस प्रिंटर की कीमत करीब 20 करोड़ रुपये है। भारत में 'मेक इन इंडिया' की नई उड़ान भारत ने रूस के साथ 1.5 अरब रूबल्स के बहु-वर्षीय डीलर समझौते किए हैं। इसमें एडिटिव उपकरण और सामग्री की आपूर्ति शामिल है। यह प्रिंटर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' अभियान को गति देगा। यह मशीन साधारण टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील के तार को लेकर जटिल उपकरण बना सकती है। इसलिए ये अंतरिक्ष और न्यूक्लियर क्षेत्र के लिए अहम हैं।