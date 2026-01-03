दुनिया के नक्शे में वेनेजुएला कहां है... कितनी आबादी है और क्या है भौगोलिक स्थिति?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित एक देश है। अगर बात करें इसके मानचित्र और भौगोलिक स्थिति की तो यह एंडीज पर्वत श्रंखला पश्चिम में कोलंबिया के साथ वेनेजुएला की सीमा से लेकर उत्तर में समुद्री तट तक फैली हुई है।

वहीं, ब्रीजल से उत्तर की ओर फैलाना वाला अमेजन वर्रषावन दक्षिणी भाग तक फैला हुआ है। इसकी खोज 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। दुनिया में सबसे अधिक तेल भंडार वाला देश वेनेजुएला है। वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र उत्तर-पश्चिम मराकाइबो क्षेत्र और ओरिनोको बेल्ट में स्थित है। यहां पर सोना, लोहा, बॉक्साइड और कोयला भी पाया जाता है। मानचित्र में कहां है वनेजुएला? दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित वेनेजुएला के पश्चिम में कोलंबिया, दक्षिण में ब्राजील और पूर्व में गुयाना है। इसके उत्तर में कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर है। इसकी रणनीतिक तटीय स्थिति इसे अमेरिका और यूरोप को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री मार्गों तक पहुँच प्रदान करती है।

वेनेजुएला अपने विशाल तेल भंडार के लिए जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में तेल की खोज ने देश को दशकों तक लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में से एक बना दिया। हालांकि, तेल राजस्व पर भारी निर्भरता, आर्थिक कुप्रबंधन और राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई।