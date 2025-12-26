म्यांमार में पांच साल बाद कल होगा मतदान, सवालों के घेरे में म्यांमार की लोकतांत्रिक कवायद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। म्यांमार में पांच वर्षों बाद आम चुनाव की प्रक्रिया रविवार से शुरू हो रही है, लेकिन इसे लोकतंत्र की वापसी से ज्यादा सैन्य शासन को वैधता देने की कोशिश माना जा रहा है।

यह चुनाव तीन चरणों में होंगे 28 दिसंबर, 11 जनवरी और 25 जनवरी, जिनमें कुल 330 में से 265 टाउनशिप्स में ही मतदान होगा। शेष क्षेत्रों में गृहयुद्ध और विद्रोही गतिविधियों के कारण वोटिंग नहीं हो पाएगी।

गृहयुद्ध में झोंकने वाली सेना करा रही चुनाव

गौरतलब है कि सेना ने एक फरवरी 2021 को आंग सान सू ची की निर्वाचित सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा किया था, जिसके बाद देश गृहयुद्ध में झोंक दिया गया। अब वही सेना इन चुनावों का संचालन कर रही है, जिसे मानवाधिकार संगठनों और विपक्ष ने न तो स्वतंत्र, न निष्पक्ष करार दिया है।