    पांच साल बाद 'मृत' महिला जिंदा लौटी, इंश्योरेंस के चक्कर में रची झूठी मौत की साजिश

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:47 PM (IST)

    वियतनाम में एक महिला, जिसे पांच साल पहले मृत घोषित कर दिया गया था, जिंदा लौट आई। उसने अपनी मौत का रजिस्ट्रेशन रद करने की मांग की। जांच में इंश्योरेंस ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वियतनाम के थान्ह होआ प्रांत में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला, जो पांच साल पहले कानूनी तौर पर मृत घोषित हो चुकी थी, अचानक जिंदा लौट आई और अपनी मौत का रजिस्ट्रेशन रद कराने की मांग की।

    अधिकारियों को यह देखकर झटका लगा कि उनके रिकॉर्ड में इसी नाम और पते वाली महिला की मौत जून 2020 में दर्ज थी। जांच शुरू हुई तो पूरा मामला इंश्योरेंस धोखाधड़ी का निकला, जिसमें करीब 1.2 अरब वियतनामी डोंग (लगभग 40 लाख रुपये) की रकम हड़पी गई है।

    महिला का नाम गुयेन थी थू है। पुलिस ने उसकी मां ट्रान थी थाप को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। दोनों पर इंश्योरेंस फ्रॉड के आरोप लगे हैं और उन्हें अस्थायी हिरासत में रखा गया है।

    झूठी मौत की साजिश कैसे रची गई?

    गुयेन थी थू ने 2017 में अपने पति से तलाक ले लिया था और मां के साथ रहने लगी थी। उस दौरान वह दक्षिणी प्रांतों में काम के लिए जाती रहती थी। इसी बीच उसने प्रुडेंशियल और फू हंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों से चार लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां खरीदीं।

    2020 में जब उसे कैंसर का पता चला और घर में झगड़े बढ़ गए, तो थू ने मौत का नाटक रचने की योजना बनाई। उसका मकसद इंश्योरेंस की रकम लेकर नई जिंदगी शुरू करना था। पहले मां ने इस योजना का विरोध किया, लेकिन थू ने बिजली के तार काटकर खुदकुशी की धमकी दी। और इसी डर के मारे मां मान गई।

    फर्जी मौत का खेल

    7 जून 2020 की सुबह थू ने नींद की गोलियां खाईं और बाथरूम में गिरकर खुद को चोट पहुंचाई। चेहरे और नाक पर खरोंचें बनाईं ताकि लगे कि अचानक दुर्घटना में मौत हो गई। फिर वह बिस्तर पर लेटकर 'मृत' हो गई। परिवार और स्थानीय अधिकारियों को सूचना दी गई कि अचानक मौत हो गई है।

    अंतिम संस्कार जल्दी और गुपचुप तरीके से किया गया ताकि शक न हो। एक स्थानीय शमन को बुलाया गया, जो दफनाने में मदद करे। सिर्फ थू, उसकी मां और शमन को ही सच पता था। शमन की 2022 में मौत हो गई। उसी रात थू चुपके से घर से निकल गई और डोंग नाई प्रांत में जाकर रहने लगी। वहां वह काम करती रही, लेकिन कानूनी तौर पर 'मृत' थी।

    इंश्योरेंस की रकम कैसे हड़पी?

    अगले दिन 8 जून 2020 को मां ने मौत का रजिस्ट्रेशन कराया और इसका कारण 'अचानक मौत' बताया था। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों से क्लेम किया। जांच में पता चला कि प्रुडेंशियल से 682 मिलियन डोंग और फू हंग से 600 मिलियन डोंग से ज्यादा की रकम मिली, कुल 1.2 अरब डोंग से अधिक की रकम मिली।

    यह पैसा रिश्तेदारों के जरिए ट्रांसफर किया गया, क्योंकि थू के पास कोई वैध दस्तावेज या बैंक खाता नहीं था। बाद में इस रकम से संपत्ति खरीदी गई और निवेश किया गया।

    पूछताछ में थू का कबूलनामा

    पुलिस पूछताछ में थू ने सब कबूल कर लिया। उसने कहा कि पहले खुदकुशी करने का विचार था, लेकिन पता चला कि सुसाइड से इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इसलिए मौत का नाटक किया ताकि पैसा मिल जाए और दूर जाकर सभी से संपर्क तोड़ दूं।

    17 दिसंबर 2025 को थू खुद वार्ड कमेटी पहुंची और मौत का रजिस्ट्रेशन रद कराने की अर्जी दी। शायद कोई जरूरी काम के लिए दस्तावेज चाहिए थे। जांच शुरू हुई तो सब खुल गया। थान्ह होआ प्रांतीय पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और फ्रॉड की जांच जारी है।

