Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नेपाल की दो मधेशी पार्टियों ने चुनावों से पहले हाथ मिलाया, क्या है मकसद?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    नेपाल में आम चुनावों से पहले, दो प्रमुख मधेशी दल - जनता समाजवादी पार्टी (जेएसपी) और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी (एलएसपी) - एकजुट हो गए हैं। महंता ठाकु ...और पढ़ें

    Hero Image

    नेपाल में चुनाव से पहले गतिविधियां तेज। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल के आम चुनावों के मद्देनजर, दो प्रमुख मधेशी दलों ने रविवार को एकजुट होने का निर्णय लिया है। जनता समाजवादी पार्टी (जेएसपी) के नेता महंता ठाकुर और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी (एलएसपी) के नेता उपेंद्र यादव ने रविवार को एक संयुक्त बयान जारी कर इस एकीकरण की घोषणा की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों दलों के नेताओं ने कहा कि संगठनों के एकीकरण का निर्णय देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने और संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता को समझने के बाद लिया गया है।

    संयुक्त बयान में क्या कहा गया?

    दोनों अध्यक्षों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों दलों के एकीकरण का निर्णय एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इसमें संघवाद, पहचान, अनुपात आधारित समावेशिता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को मजबूत किया जाएगा। आवश्यक चर्चाएं और प्रक्रियात्मक मामलों पर बाद में चर्चा की जाएगी।

    यह भी पढ़ें: 'पांच मार्च का चुनाव टला तो सड़क पर उतरेगी एनसीपी', पुष्पकमल दहल बोले- तिथियों का स्थगन स्वीकार नहीं