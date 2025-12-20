Language
    'पांच मार्च का चुनाव टला तो सड़क पर उतरेगी एनसीपी', पुष्पकमल दहल बोले- तिथियों का स्थगन स्वीकार नहीं

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 09:50 PM (IST)

    नेपाल में पांच मार्च को होने वाले चुनाव को टालने की आशंका पर एनसीपी के नेता पुष्पकमल दहल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव की तिथिय ...और पढ़ें

    पांच मार्च का चुनाव टला तो सड़क पर उतरेगी एनसीपी- पुष्पकमल दाहाल।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और सबसे बड़े कम्युनिस्ट गठबंधन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) के समन्वयक पुष्पकमल दहल 'प्रचंड' ने शनिवार को चेतावनी दी कि अगर किसी भी बहाने से 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव को स्थगित किया गया तो उनकी पार्टी सड़क पर उतरेगी।

    प्रचंड ने कहा कि एनसीपी ने गठबंधन के घोषणा के समय से ही समय पर चुनाव कराने का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा चुनाव तिथियों को स्थगित करने का कोई प्रयास स्वीकार्य नहीं है।

     प्रचंड ने यह बात काठमांडू के भृकुटीमंडप क्षेत्र में एनसीपी की एक एकता रैली को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने संविधान के उल्लंघन का खतरा जताते हुए सभी से समय पर चुनाव करवाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने किसी पार्टी या व्यक्ति का नाम नहीं लिया।

     (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)